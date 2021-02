Daydreamer 2 febbraio: Can chiede a Sanem di sposarlo

Ecco le anticipazioni sulla puntata di Daydreamer trasmessa martedì 2 febbraio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Oltre alla consueta messa in onda pomeridiana delle 16:45, la soap opera turca con Can Yaman va in onda anche in prima serata.

Daydreamer riassunto episodi precedenti

Nelle puntate precedenti di DayDreamer Can e Sanem si occupavano della campagna pubblicitaria per un’azienda sostenuta da Yigit. Il giovane però continuava a corteggiare Sanem scatenando la gelosia di Can che cercava un modo per vendicarsi. Can e Sanem dovevano incontrare Polen e Yigit per discutere di questioni lavorative. Ma Can aveva mandato di proposito sul cellulare di Yigit la posizione geografica errata del posto in cui devono riunirsi, in maniera da non essere essere presente. Nel frattempo Huma decideva di invitare a cena Sanem e la sua famiglia.

Daydreamer anticipazioni 2 febbraio- trama episodio del pomeriggio

Canale 5 trasmette alle 16:45 la prima parte dell’episodio 111 nella numerazione italiana.

Sanem organizza un incontro con Yigit perché deve firmare il contratto per la pubblicazione del suo romanzo d’esordio. Osman invece decide di porre fine alla storia d’amore con Leyla in quanto è consapevole che la giovane è ancora innamorata di Emre. Intanto Can e Sanem cenano insieme a Huma, Emre, Mevkibe e Nihat in modo che le rispettive famiglie possano conoscersi meglio. Ma durante la serata accade un fatto inaspettato. Huma litiga ferocemente con Mevkibe a causa delle loro incompatibilità caratteriali derivanti dalla differente estrazione sociale. Ma entrambe ancora non sanno che Can e Sanem hanno deciso di sposarsi.

Daydreamer 2 febbraio– la trama degli episodi in prima serata

In prima serata vengono trasmessi gli episodi 111 (seconda parte), 112, 113 e la prima parte dell’episodio 114.

Episodio 111 seconda parte

Nella seconda parte dell’episodio 111 Can e Sanem devono trovare il coraggio di annunciare alle rispettive madri che hanno intenzione di unirsi in matrimonio. Ma a causa delle tensioni che ci sono state a cena, l’impresa si rivela più complicata del previsto. Nel frattempo anche Leyla non riesce a confessare alla madre di essere di nuovo single. Quando Can rivela a Huma di voler sposare Sanem, la donna manifesta tutto il suo disappunto perché sogna per il figlio una moglie che appartenga allo stesso ceto sociale.

Episodio 112

Tutti i dipendenti dell’agenzia partecipano alla presentazione del libro di Polen. E Huma approfitta della presenza dei giornalisti per mettere in difficoltà Sanem, esaltando la bellezza e le qualità dell’autrice. Ma Can, infastidito dal comportamento della madre, rende pubblica la notizia del suo matrimonio. CeyCey invece confessa ad Ayhan di non volerla realmente sposare. Ma voleva solo mantenere la promessa fatta alla nonna. Ha, infatti, intenzione di realizzare qualche scatto in cui indossa abiti nuziali solo per renderla felice prima di morire. La giovane rimane delusa e decide di lasciarlo. CeyCey comprende di aver commesso un errore e cercherà di riconquistarla con la complicità di Sanem.

Trama episodio 113

In occasione del compleanno di Can, Sanem prepara un album che contiene le loro foto più significative. Polen, invece, ha in mente di regalargli una copia autografata del suo libro. Nel frattempo CeyCey raggiunge Ayhan per scusarsi del suo comportamento. Ma durante il confronto si lascia sfuggire che è lui Yusuf, il mental coach che lei pensa di avere come cliente. Leyla intanto non ancora riesce rivelare ai genitori che lei e Osman si sono lasciati e che vorrebbe riavvicinarsi ad Emre. Sanem, infine, tenta di organizzare a Can una sorpresa con il supporto di Yigit. Ma quando Can li scopre pensa che sia l’ennesimo tentativo del giovane di ostacolare la loro relazione.

Episodio 114 prima parte

Huma sta organizzando una festa a sorpresa per il compleanno del figlio. Ed ha deciso di invitare anche i genitori di Sanem per poterli umiliare di fronte a tutti. Nihat e Mevkibe però mandano a monte i suoi piani perché suscitano la simpatia degli altri invitati. Al party si presenta anche Muzaffer perché immagina che possa essere presente anche Guliz. Leyla, infine, racconta ad Emre che la sua storia d’amore con Osman è giunta al capolinea. Nella seconda parte, Can regala a Sanem un anello e le chiede pubblicamente di sposarlo.