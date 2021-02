Ascolti Tv venerdì 5 febbraio 2021. Il cantante mascherato vince in termini di telespettatori sul Grande Fratello Vip 5. Titolo V non decolla e resta sotto il 3%. Bene Propaganda live che riesce ancora a superare il 6%. Quarto grado e Freedom appaiati intorno al 5.5% di share. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 5 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Cantante Mascherato ha raggiunto 3.605.000 telespettatori con 16.2%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.470.000 telespettatori con 5.4%

Su Rai 3 Titolo V: 640.000 telespettatori sintonizzati con 2.7%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha coinvolto 2.965.000 telespettatori con 16.8%

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.188.000 persone con 5.9%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha coinvolto 1.084.000 telespettatori con 5.9%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.258.000 persone con 6.4%

Su Tv8 l film Sotto Assedio – White House Down: 663.000 telespettatori con 2.8%

Su NOVE I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 590.000 spettatori con 2.3%

Su Real Time Cake Star – Pasticcerie in Sfida: 550.000 con 2.1%

Ascolti Tv venerdì 5, daytime mattutino

Cresce I fatti vostri nella prima e seconda parte

Su Rai 1 UnoMattina: 986.000 con 16%. Storie Italiane 930.000 con 16.1% e 977.000 con 13.8%. È sempre mezzogiorno 1.720.000 con 14.4%

Su Rai 2 Tg2 Italia 329.000 con 5%. I Fatti Vostri ha registrato 762.000 con 8% e 944.000 con 8.2%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 535.000 con 8.7%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.074.000 con 17.6% e e 1.009.000 con 17.8%. Forum ha registrato 1.447.000 con 15.8%

Su Rete 4 La signora in giallo 574.000 con 3.7%

Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 279.000 telespettatori con 3.7%

Su La 7 L’Aria che Tira 631.000 con 8.8% nella prima parte e 801.000 con 6.6% nella seconda

Ascolti Tv venerdì 5, day time pomeridiano

Bene il day time di Rai 2: crescono Milo Infante e Bianca Guaccero

Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore: 1.612.000 con 10.9%. Tg1: Le Consultazioni di Draghi: 1.475.000 con 11.5%

Su Rai 2 Ore 14: 599.000 con 4%. Detto Fatto: 625.000 spettatori con 5.3%

Su Rai 3 Geo: 1.615.000 spettatori con 11.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.169.000 con 16.9% e 2.637.000 con 17.5%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha siglato 867.000 spettatori con 5.9%

Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 392.000 spettatori con 3.1%

Su La 7 Tagadà: 654.000 spettatori sintonizzati con 5.1%

Ascolti Tv venerdì 5, seconda serata

La nuova serie Gli Specialisti al 3.4%

Su Rai 1 Tv7: 641.000 spettatori con 7.2%

Su Rai 2 Gli Specialisti segna 485.000 persone con 3.4%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte interessa 413.000 con 3.8%.

Su Canale 5 In onfa il Grande Fratello Vip 5

Su Rete 4 Motive è stato seguito da 223.000 persone con 3.4%