La serie tv Tutta colpa di Freud viene rilasciata da Amazon Prime Video a partire da venerdì 26 febbraio 2021. Da quel giorno è disponibile in streaming in tutte le otto puntate previste. Successivamente andrà in onda su Canale 5, come è accaduto per la serie Made in Italy.

Tutta colpa di Freud serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

Tutta colpa di Freud è basata sull’omonimo film di Paolo Genovese (alla supervisione della sceneggiatura) del 2014 ed è composta da otto episodi.

La regia è di Rolando Ravello. Protagonisti principali sono Marta, Sara e Francesco interpretati rispettivamente da Marta Gastini, Caterina Shulha e Claudio Bisio. Nel cast anche Max Tortora e Claudia Pandolfi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma e Milano in diverse location. La produzione è della Lotus Production in collaborazione con RTI (Reti Televisive Italiane).

La serie televisiva è ispirata al film del 2014 che ebbe un grande successo, era prodotta dalla Medusa e aveva incassato al botteghino, ben 8 milioni di euro. Questo successo ha spinto Mediaset a creare una serie televisiva in due puntate. Tale versione comprendeva scene inedite del film originale del 2014.

Poi a causa dell’inserimento di molte altre immagini tagliate dalla pellicola originale, fu suddivisa in due puntate. Questa miniserie andò in onda su Canale 5 il 17 e 18 dicembre del 2014.

Una curiosità: le riprese della serie tv erano iniziate a dicembre del 2019 ma si sono dovute fermare per il lockdown di marzo 2020. Sono riprese nel luglio dello stesso anno.

Tutta colpa di Freud – trama della serie tv in onda su Prime Video

Protagonista della serie tv è Francesco Taramelli, uno psicanalista di 50 anni separato dalla moglie. Ha in cura tre giovani donne che hanno problemi sentimentali. Si tratta di Maria, Sara ed Emma.

Maria si è innamorata perdutamente di un giovane sordomuto abituato a rubare nella libreria in cui lavora. Sara invece dopo aver fatto coming out chiede alla propria fidanzata di convolare a nozze. Dopo un lungo percorso d’amore che sembrava avviato al lieto fine, Sara viene abbandonata. Emma infine è diventata appena maggiorenne ed ha una relazione con un uomo di 50 anni molto più grande di lei, tra l’altro anche sposato.

La singolarità di questa situazione è che le tre ragazze con problemi sentimentali sono le figlie del protagonista. Con l’andar del tempo lo psicologo della serie, aiutando le proprie figlie cade in una sorta di depressione accompagnata da attacchi di panico. Quindi lui stesso è costretto ad andare in terapia e ad assumere ansiolitici che ne possano regolare il comportamento.

Tutta colpa di Freud – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Tutta colpa di Freud e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori