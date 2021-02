Ascolti Tv mercoledì 17 febbraio 2021. La puntata speciale per i 25 anni di Porta a porta si ferma sotto il 9%. Medesimo destino anche per la seconda puntata, in replica, di L’amore strappato. Ecco nei dettaglia il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 17 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.303.000 con 16%. Porta a Porta – 25 anni: 1.038.000 con 8.4%

Su Rai 2 Governo Draghi: il giorno della fiducia al Senato: 794.000 con 3.2%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 2.399.000 con 11.1%

Su Canale 5 L’amore strappato ha registrato 1.821.000 telespettatori con 8.6%

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale: 652.000 spettatori con 2.9%

Su Italia 1 Jason Bourne ha raggiunto 1.560.000 spettatori con 6.8%.

Su La 7 Atlantide ha registrato 636.000 spettatori con 2.8%

Su Tv8 Italia’s Got Talent sigla 1.506.000 con 6.6%

Su NOVE Accordi & Disaccordi è scelto da 457.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv mercoledì 17 febbraio 2021, Access Prime Time Crolla Un posto al Sole per le variazioni di palinsesto Su Rai 1 In onda Soliti ignoti – Il ritorno Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 851.000 con 3.1% Su Rai 3 Un posto al sole 1.054.000 con 4.1%. Governo Draghi: fiducia al Senato 882.000 con 3.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia raggiunge 4.114.000 spettatori con 15.1%. Su Rete 4 CSI: Miami ha registrato 1.285.000 con 4.1% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.285.000 con 4.7% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.151.000 persone con 7.8 Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 648.000 spettatori con 2.4% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 539.000 spettatori con 2%. Ascolti Tv mercoledì 17 febbraio 2021, la fascia preserale Oltre il 18% le repliche di Caduta libera Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.370.000 con 19.3%. L’Eredità: 5.027.000 con 23.5%. Su Rai 2 Rai Parlamento: 448.000 spettatori con 2.6% Su Rai 3 Blob è scelto da 1.549.000 spettatori con 6.5% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.456.000 con 14.6%. Caduta Libera: 3.798.000 con 18.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 924.000 spettatori con 3.2% Su Italia 1 Amici è seguito da 817.000 telespettatori con 4.3% Su La 7 Body of Proof ha ottenuto 182.000 persone con 0.9% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 296.000 con 1.3% Ascolti Tv mercoledì 17, daytime mattutino

Ottimi risultati per L’aria che tira

Su Rai 1 Unomattina: 1.203.000 con 18.6%. Rai Parlamento: 1.120.000 con 16.7%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.700.000 con 13.3%

Su Rai 2 Fatti Vostri segna 484.000 con 6% e 960.000 con 7.9%

Su Rai 3 Agorà interessa 533.000 con 8.9%

Su Canale 5 Mattino Cinque News: 995.000 con 15.4% e 957.000 con 14.4%

Su Rete 4 Il Segreto si ferma a 141.000 con 1.1%

Su Italia 1 Chicago P.D. 349.000 con 4.3%

Su La 7 L’Aria che Tira: 711.000 con 9% e 747.000 con 5.7%

Su Tv8 Ogni Mattina: 49.000 con 0.7% e 87.000 con 0.6%

Ascolti Tv mercoledì 17, day time pomeridiano

Troppa cronaca nera per La vita in diretta. Ne approfitta la D’Urso

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.696.000 con 11.8%. Il Paradiso delle Signore: 2.154.000 con 17.5%. La Vita in Diretta: 2.229.000 con 16%

Su Rai 2 Rai Parlamento ha informato 364.000 persone con 2.5%

Su Rai 3 Geo: 1.695.000 spettatori con 11.4%

Su Canale 5 Daydreamer: 2.057.000 con 17.3%. Pomeriggio Cinque: 2.047.000 con 16% e 2.483.000 con 17%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 859.000 con 5.8%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 435.000 spettatori con 3.4%

Su La 7 Tagadà: 527.000 telespettatori con 4%

Su Tv8 Ritorno a casa è seguito da 246.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv mercoledì 17, seconda serata

Confessione Reporter al 2%

Su Rai 1 In onda lo speciale di Porta a porta finito circa alle due di notte

Su Rai 2 la serie 9-1-1 segna 267.000 con 1.6%. ReStart: 147.000 con 1.8%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte interessa 701.000 spettatori con 8.8%

Su Canale 5 Felony: 410.000 spettatori con 6.3%.

Su Rete 4 Confessione Reporter è scelto da 156.000 con 2%

Su Italia 1 Pressing Champions League: 726.000 con 9.2%

Su La 7 Fukushima A Nuclear Story: 443.000 spettatori con 3.3%