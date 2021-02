Questa sera, 12 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Andrea Zenga.

Stasera il televoto decreterà chi sarà il terzo finalista tra Andrea Zelletta, Rosalinda e Tommaso.

Gf Vip 5 puntata 15 febbraio, Ruta rientra in casa, Rosalinda in crisi dopo bacio con Andrea

Inizia il programma. Alfonso sprona i “vipponi” a continuare questa avventura con la consueta grinta ed a pensare ognuno a se stesso, come singolo giocatore, a prescindere dalle amicizie e dalle promesse fatte. “Vi troverete a tradire” – afferma Signorini.

Si passa poi a parlare di Maria Teresa Ruta e della sua inaspettata e turbolenta eliminazione. La Ruta ha abbandonato la casa velocemente, senza salutare molti dei suoi compagni d’avventura, tra lo sgomento generale.

Stasera Maria Teresa torna in casa per chiarirsi con i suoi ex amici Tommaso e Stefania, che la accolgono con gioia. “Sono qui perchè in fondo mi mancate e volevo salutarvi. Dovete pensare ai nostri cinque mesi insieme. Io confidavo soprattutto in voi due perchè ne ho sentite di cotte e di crude e voi eravate i miei amici. Sono un po’ arrabbiata con me stessa perchè nell’ultima settimana ho sentito qualche parola che mi ha fatto male. Ho puntato tutto sull’amicizia. Sono scappata perchè sarei scoppiata a piangere e non volevo piangere ancora una volta davanti a queste telecamere.

Questa casa è stata la mia ancora per cinque mesi. Sapete come vivo male senza gli affetti, ho bisogno di amare. Mi sono sentita tradita perchè ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compreso perfettamente. Come avete fatto a non notare che avevo preparato la giacca ed avevo decorato la maglietta con il numero delle nomination?” – dice loro la Ruta.

Gf Vip 5, il chiarimento tra Maria Teresa ed i suoi ex amici

“Maria Teresa fa sempre cose particolari, tutti noi eravamo convinti che restasse nella casa. Per me avresti meritato la finale, ti ho sempre stimato e voluto bene. In cinque mesi ti sono sempre stata vicina, come tu sei sta vicina a me, non ho mai remato contro di te” – le risponde Stefania.

“In questi mesi abbiamo anche dormito insieme, tu sai quanto fossi forse il primo a cogliere tutte le sfumature dei tuoi malumori e ti ho sempre ringraziato e ti continuo a ringraziare perchè facevi lo stesso. Detto questo, nelle ultime settimane c’è stato un evidente distaccato perchè abbiamo notato da parte tua un atteggiamento che forse non riuscivamo più tanto a capire. Tante volte credevo fosse frutto della stanchezza” – aggiunge Tommaso.

Al termine del confronto, Maria Teresa ribadisce il suo affetto nei confronti di Tommaso e Stefania e dice loro che li attende fuori dalla casa a braccia aperte. “Nel cuore non è cambiato niente” – chiosa. Stefania si scusa con lei per non aver capito alcune cose.

La Orlando è stata duramente attaccata da Dayane, che l’ha incolpata di essere colpevole dell’uscita di Maria Teresa.

Gf Vip 5 puntata 15 febbraio, Rosalinda ed Andrea

E’ il momento di Rosalinda ed Andrea Zenga. Negli scorsi giorni i due si sono avvicinati moltissimo, Andrea si è dichiarato e Rosalinda ha contraccambiato – seppur con reticenza per rispetto al fidanzato Giuliano.

“Ho provato delle sensazioni che forse a parole non riesco nemmeno a descrivere. Era un mix tra star male, star bene, non riesco a spiegartelo. Il cuore batteva a mille” – spiega Rosalinda.

“Era tanto che non mi piaceva così una ragazza, per come è fatta, per i modi, per come è delicata, per gli sguardi. Mi ha colpito molto. Avevo paura di metterla in difficoltà e questo mi preoccupa tutt’ora. Io non ho niente da perdere, la prima cosa per me è tutelare lei” – aggiunge Andrea.

Alfonso mostra a Rosalinda un video in cui Dayane si lascia andare a dichiarazioni forti sul suo conto, prendendo le distanze dal suo comportamento ritenuto “infantile”. “Non mi stupisce, ormai no, so come è fatta. Avrei voluto la sua presenza, così non è stato pienamente. Ci sono state delle frasi che in quel momento non mi hanno fatto bene, mi sono sentita di confidarmi più con Samantha, che non ha mai avuto un giudizio nei miei confronti” – commenta Rosalinda, che si dice consapevole del fatto che la Mello sia gelosa di lei e possessiva.

“Sono stata l’ultima a sapere cosa è successo e dopo cinque mesi che le sto accanto non mi sono sentita importante. La voglio vedere felice. Se fai un passo avanti, allora fallo veramente, sii felice. Non stare lì, triste” – controbatte Dayane.

Viene mandata in onda la clip del primo casto bacio tra Andrea e Rosalinda. “Adoro vedere due persone così giovani e così sanamente antiche” – commenta Alfonso.

Gf Vip 5, Tommaso è il terzo finalista

Alfonso si confronta con i tre possibili finalisti: Tommaso, Rosalinda ed Andrea Zelletta. In occasione di San Valentino ai vip è stato chiesto di scrivere una lettera ad un loro amore. Tommaso ha scelto di scriverla ad una sua amica, Aurora Ramazzotti, con la quale ha discusso qualche tempo fa. Il 14 febbraio è il compleanno del papà di Tommy, ma lui non gli ha destinato la lettera. “Mio padre è stato un padre esemplare, ma dopo il divorzio dei miei non abbiamo più avuto un rapporto. Gli attribuivo colpe che non erano completamente sue. Prima ero arrabbiato, ora non lo sono più. Ricominciamo, voglio tornare ad avere il bel rapporto che abbiamo avuto” – racconta Tommaso.

E’ giunto il momento di svelare il nome del più votato dal pubblico. Il terzo finalista è Tommaso!

Zorzi ha vissuto un brutto momento di crisi nel corso di questa settimana ed ha tentato di abbandonare la casa. A scatenare questa sua forte reazione è stato uno scontro con Giulia, che ormai è sempre più lontana da lui. La loro amicizia appare ormai agli sgoccioli.

Gf Vip 5 puntata 15 febbraio, sorprese per Stefania ed Andrea

Alfonso comunica a Rosalinda che il suo fidanzato Giuliano ha chiesto, attraverso i suoi legali, alla redazione ed ai concorrenti che non sia più fatto il suo nome in trasmissione. “Prendilo come un liberi tutti” – le consiglia Tommaso.

Stefania ha scritto una lettera d’amore per il marito. Lui le fa una sorpresa ed entra nella casa per riabbracciarla.

Anche Andrea riceve una bella sorpresa dalla sua fidanzata Natalia, che gli ha inviato un dolce videomessaggio in cui gli ribadisce il suo amore e lo fa salutare dal cagnolino Gigi.

Momento nomination: Rosalinda nomina Giulia, Stefania fa il nome di Giulia, Samantha nomina Giulia, Giulia fa il nome di Stefania, Andrea nomina Giulia, Zenga fa il nome di Giulia.

Giulia scoppia a piangere. “Sto bene ragazzi, sto bene. E’ come se in tre mesi avessi costruito ben poco. Mi sono ripromessa di ridere, voglio passare gli ultimi giorni così” – dice.

I finalisti fanno le proprie nomination in confessionale. Dayane nomina Andrea Zenga, Pierpaolo fa il nome di Stefania, Tommaso nomina Samantha. Vanno al televoto Giulia e Stefania.