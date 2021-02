Porta a Porta 17 febbraio: Vespa festeggia 25 anni del talk

Mercoledì 17 febbraio, Rai 1 ha trasmesso un appuntamento speciale di Porta a Porta per festeggiare i 25 anni del talk. La prima puntata infatti risale al 22 gennaio 1996. Bruno Vespa aveva già celebrato i 20 anni di messa in onda con un altro appuntamento nel 2016.

Nello Speciale il conduttore ripercorre gli avvenimenti più significativi accaduti in trasmissione. Nel corso di 5 lustri Porta a Porta ha raccontato la Politica nazionale ed internazionale, lo Spettacolo, la Cronaca, l’Attualità. Nel salotto di Vespa si sono infatti alternati non solo leader politici ma anche i protagonisti della Musica, della Tv e della Fiction.

L’orario scelto per la messa in onda, alle 22:20, non è casuale. Ma rappresenta la collocazione originaria del talk.

Porta a Porta 17 febbraio, Milly Carlucci, Allevi

Nell’anteprima della puntata Speciale di Porta Porta del 17 febbraio, Bruno Vespa danza assieme a Milly Carlucci sulle note del pianoforte di Giovanni Allevi, che è presente in studio. Il conduttore ricorda che la Carlucci è stata una delle ospiti della puntata d’esordio di Porta a Porta nel 1996. In quell’occasione di fronte a lei c’era Romano Prodi.

Segue una clip che raccoglie alcuni momenti salienti che sono avvenuti nel corso di 25 anni di trasmissione. Vengono ricordati l’attentato delle Torri Gemelle nel 2001, la telefonata di Papa Giovanni Paolo II in trasmissione. E ancora le interviste ai Presidenti della Repubblica, ai leader politici ed il racconto del terremoto de L’Aquila del 2009. Ma anche la presenza in studio di ospiti come Dustin Hoffman, Liza Minelli, Alberto Sordi, Fabrizio Frizzi, Gigi Proietti e tanti altri.

Porta a Porta, Maurizio Costanzo, Enrico Mentana

Bruno Vespa accoglie Enrico Mentana e Maurizio Costanzo, che fu l’inventore del genere talk show con il programma Bontà loro, che andò in onda su Rai 1 in seconda serata dal 1976 al 1978. Mentana invece prima di diventare il leader assoluto delle celebri maratone è stato al timone di Matrix, su Canale 5, dal 2005 al 2009.

Assieme ai suoi ospiti il conduttore commenta gli ultimi avvenimenti di politica interna, ovvero il voto per la fiducia al neo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Segue un videomessaggio di Luigi Di Maio che si complimenta con Vespa per la trasmissione, che è da sempre definita la terza Camera dello Stato.

Porta a Porta 17 febbraio, Fiorello

Nello Speciale interviene anche Fiorello, che indossa il viso di Bruno Vespa come nello spot che ha registrato per il Festival di Sanremo 2021. Finge ironicamente, come nella pubblicità, di essere a capo di un comitato. Questa volta è il Comitato Ignora Porta a Porta.

Si susseguono poi alcuni spezzoni di interviste ad alcuni politici per commentare il neo Governo Draghi e la campagna vaccinale Anti Covid. Sono intervenuti Matteo Salvini, Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi.

Un ricco parterre di volti di Rai 1

Bruno Vespa ospita, in studio ed in collegamento, i principali volti di Rai 1. Sono infatti presenti Flavio Insinna, Carlo Conti, Amadeus, Antonella Clerici e Mara Venier.

La conduttrice veneta è stata la madrina di Porta a Porta in quanto presentò la “nuova trasmissione” a Domenica In. Vespa contraccambio ospitandola il 7 febbraio 1996. In quell’occasione si discusse del caso di Berlusconi che a Domenica In. Fece un intervento di oltre 30 minuti, mentre il limite consentito per i politici era di 20 anni. Il fatto destò scandalo.

Antonella Clerici invece, che all’epoca non si occupava ancora di cucina, partecipò per la prima volta a Porta a Porta il 16 dicembre 1997. La Clerici racconta le emozioni di quel momento in quanto era prestigioso essere ospite di Vespa.

La prima volta di Carlo Conti fu il 13 aprile del 1999, in una serata speciale per il Kossovo. Amadeus fu ospite assieme a Luciano Pavarotti il 1 maggio 2001. Il conduttore era al timone di Quiz Show. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, è Flavio Insinna che si presentò a Porta a Porta il 23 febbraio 2004 vestito da Carabiniere perché era uno dei protagonisti di Don Matteo, nel ruolo del Capitano Anceschi.

Carlo Conti fa notare che Vespa sta ospitando tre volti de L’eredità, ovvero se stesso, Amadeus ed Insinna. Il conduttore toscano ricorda anche il collega Fabrizio Frizzi, anche lui al timone del quiz show.

Porta a Porta, Vespa sulla pandemia con Matano e Bortone

Una volta congedati gli ospiti, Vespa manda in onda un filmato che raccoglie i momenti più drammatici del 2020. Sono dedicati alla pandemia e alle celebri immagini, che hanno commosso l’Italia, delle bare di Bergamo. Nel festeggiamento dei 25 anni non poteva mancare anche il focus sull’attualità e su un bilancio attualmente dei contagiati e dei decessi.

Al talk partecipano gli esperti Luca Richeldi, Luca Lorini, Francesco Vaia. Ma anche i conduttori Alberto Matano e Serena Bortone che attraverso le loro trasmissioni hanno cercato di raccontare un anno oggettivamente complicato. La conduttrice è risultata tempo fa positiva al Covid ma fortunatamente era asintomatica. Ed ha condotto per un breve periodo Oggi è un altro giorno, dalla sua abitazione.

Si discute degli ultimi dati di contagio e dello studio sugli anticorpi monoclonali. Il conduttore ospita anche un signore novantenne che si è sottoposto al vaccino e che non ha avuto effetti collaterali. In studio è presente anche il trentacinquenne Lorenzo Stocchi, che è stato ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid.

Porta a Porta 17 febbraio i volti della Fiction di Rai 1

Bruno Vespa ospita Lino Banfi, Nino Frassica, Luca Argentero, Loretta Goggi ed Elena Sofia Ricci che sono alcuni dei principali protagonisti della fiction di Rai 1. Nell’immaginario collettivo Banfi è ormai per tutti il celebre Nonno Libero di Un medico in famiglia, che debuttò nel 1998. Nino Frassica invece è il Maresciallo Cecchini in Don Matteo in onda dal 2000.

Elena Sofia Ricci è attualmente in onda su Rai 1 con la fiction Che Dio ci Aiuti 6 nella quale interpreta Suor Angela. Nel 2014 Loretta Goggi ha preso parte al cast della fiction Un’altra vita con Vanessa Incontrada e Cesare Bocci. Luca Argentero infine è reduce dal successo della serie Doc- Nelle tue mani.

Seguono altri spezzoni di interviste ad altri volti politici per un commento sull’attualità. Si tratta di Paolo Gentiloni, Giorgia Meloni, Romano Prodi e Matteo Renzi che è stato ospite ben 58 volte in ruoli diversi.

Tornano Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana che commentano l’abbraccio tra i due Papi, Bergoglio e Ratzinger che rappresenta un momento unico nella storia vaticana. Ricordano anche i 10 Presidenti del Consiglio che si sono alternati al Governo dal 1996 ad oggi.