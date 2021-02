Ascolti Tv martedì 23 febbraio 2021. Carlo Conti non regge alla Champions e si classifica in seconda posizione dopo Lazio-Bayern che segna il 14.1%. Fra i talk del martedì sera, Giovanni Floris arriva al 6%. La Berlinguer e Mario Giordano stabili intorno al 5.5%. Ecco, nei dettagli, il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri,

Ascolti Tv martedì 23 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Che sarà, sarà ha coinvolto 2.685.000 telespettatori con 12.6%.

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato 1.701.000 con 8.4%

Su Rai 3 #cartabianca ha interessato 1.151.000 telespettatori con 5.4%.

Su Canale 5 Lazio – Bayern, partita di Champions League, ha registrato 3.637.000 con 14.1%

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 992.000 spettatori con 5.5%

Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.388.000 spettatori con 8.3%

Su La 7 Dimartedì ha registrato 1.307.000 spettatori con 6%

Su Tv8 Se Scappi ti Sposo ottiene 354.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE Il film Lara Croft – Tomb Raider 2 ha registrato 333.000 telespettatori con 1.5%

Ascolti Tv martedì 23 febbraio 2021, la fascia preserale Sempre bene le repliche di Caduta libera, oltre il 17% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.466.000 con 19.8%. L’Eredità: 4.932.000 con 23.3% Su Rai 2 NCIS New Orleans: 574.000 spettatori con 3% Su Rai 3 Blob: 1.290.000 spettatori con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.265.000 con 13.9%. Caduta Libera: 3.568.000 con 17.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 918.000 con 3.9% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 769.000 spettatori con 4.1%. Su La 7 Body of Proof: 145.000 telespettatori con 3.9% 145.000 telespettatori con 3.9% Su Tv8 Cuochi di Italia realizza 297.000 spettatori con 1.3%. Ascolti Tv martedì 23 febbraio 2021, l’access prime time Pari tra Tv8 e Nove, ambedue al 2% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.876.000 telespettatori con 17.9% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.016.000 con 3.7% Su Rai 3 Che succ3de? 1.333.000 con 5.2%. Un posto al sole 1.695.000 con 6.2% Su Canale 5 Striscia la notizia: 4.049.000 telespettatori con 15.3% Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.450.000 con 5.5% e 1.323.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.413.000 con 5.2% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.125.000 telespettatori con 7.8% Su Tv8 Guess my age: 553.000 telespettatori con 2% Su NOVE Deal With It ha registrato 547.000 con 2%.

Ascolti Tv martedì 23, daytime mattutino

Mattino Cinque al 18%

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.043.000 con 17.2%. Storie Italiane: 976.000 con 17.1% e 955.000 con 14.4%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.641.000 con 13.6%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 239.000 con 4%. I Fatti Vostri: 424.000 con 5.8% e 928.000 con 8.1%

Su Rai 3 Agorà convince 497.000 con 8.1%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.070.000 con 17.8% e 1.030.000 con 18%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 650.000 con 4.2%

Su La 7 L’Aria che Tira: 434.000 con 6.4% e 574.000 spettatori con 4.6%

Ascolti Tv martedì 23, day time pomeridiano

La D’Urso vince su Matano

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.674.000 con 12.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.977.000 con 18%. La Vita Diretta: 2.089.000 con 15.8%

Su Rai 2 Ore 14 ha raccolto 397.000 spettatori con 2.8%.

Su Rai 3 Geo ha raccolto 1.622.000 con 11.9%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.945.000 con 16.3% e 2.273.000 con 16.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 823.000 con 5.9%

Su Italia 1 Big Bang Theory sigla 382.000 spettatori con 3.3%

Ascolti Tv martedì 23, seconda serata

Ti sento oltre il 6% su Rai 2

Su Rai 1 Porta a Porta è seguito da 709.000 spettatori con 9.1%

Su Rai 2 Ti Sento: 449.000 spettatori con 6.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 489.000 spettatori con 6%.

Su Canale 5 Champions League 1.148.000 con 6.5

Su Rete 4 Studio Illegale: 225.000 spettatori con 5.5%