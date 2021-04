Condividi su







Ascolti Tv sabato 24 aprile 2021. Continua il successo di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Senza contro-programmazione la rete Mediaset umilia Rai 1 che proponeva la replica di Sotto copertura. Buon risultato per la puntata speciale di Sapiens e per il film di Rete 4. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 24 aprile 2021, il prime time

Su Rai 1 Sotto copertura – La cattura di Zagaria: 2.938.000 telespettatori con 13.8%.

Su Rai 2 La serie FBI ha registrato 1.314.000 telespettatori con 5%

Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta: 1.377.000 telespettatori con 5.9%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi ha registrato 5.831.000 spettatori con 27.9%

Su Rete 4 Il film Don Camillo monsignore… ma non troppo: 1.324.000 con 5.5%

Su Italia 1 Il film Dragon Trainer – Il mondo nascosto: 1.127.000 con 4.4%

Su La 7 Atlantide presenta 389.000 con 2%. Mussolini: Ultimo atto: 537.000 con 2.2%

Su Tv8 Il film Sette anime è visto da 328.000 con 1.4%

Su NOVE Cercando Elisa – Il delitto Claps: 430.000 telespettatori con 1.7%

Ascolti Tv sabato 24 aprile 2021, la fascia preserale Dribbling al 2.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.601.000 con 18%. L’Eredità 4.086.000 con 22% Su Rai 2 Dribbling ha registrato 373.000 con 2.2% Su Rai 3 Blob: 1.125.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.109.000 con 15.6%. Avanti un Altro! 3.203.000 con 18.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha intrattenuto 781.000 con 3.8% Su Italia 1 CSI ha registrato 566.000 con 2.8% Ascolti Tv sabato 24 aprile 2021, l’access prime time Striscia si avvicina a Soliti ignoti Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.081.000 telespettatori con 19.9% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.904.000 spettatori con 7.4% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.687.000 spettatori con 18.3% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.281.000 con 5.3% e 1.212.000 con 4.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.112.000 telespettatori con 4.5% Su La 7 Otto e mezzo Sabato ha registrato 1.350.000 con 5.4% Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 433.000 telespettatori con 1.7% Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ha siglato 366.000 con 1.5%

Ascolti Tv sabato 24, daytime mattutino

Domani è domenica al 3.2%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia: 1.450.000 con 21.9% e 1.329.000 con 20.7%. Linea Verde Tour: 1.472.000 con 15.4%

Su Rai 2 Domani è Domenica: 364.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Elisir del Sabato totalizza 277.000 con 4.5%

Su Canale 5 Forum: 1.262.000 telespettatori con il 13.6%.

Su Rete 4 Sempreverde 226.000 persone con 1.3%

Su La 7 Like – Tutto ciò che piace: 173.000 spettatori con l’1.1%

Ascolti Tv sabato 24, day time pomeridiano

Sfiora il 13% la seconda parte di Italia Si

Su Rai 1 Linea Bianca: 1.975.000 con 12.1%. Italia Sì 1.382.000 con 12.1% e 1.583.000 con 12.8%

Su Rai 2 Il Filo Rosso ha ottenuto 381.000 spettatori con 2.5%

Su Rai 3 Tv Talk ha raggiunto 1.140.000 con 9.1%

Su Canale 5 Verissimo: 2.300.000 spettatori con 19.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 893.000 con 5.7%

Su Italia 1 La Grande Gilly Hopkins interessa a 290.000 persone con 2.5%

Ascolti Tv sabato 24 aprile 2021, seconda serata

Share a due cifre per Ciao Maschio

Su Rai 1 Ciao Maschio è seguito da 645.000 spettatori con 10.3%

Su Rai 2 Tg2 Dossier sigla 483.000 spettatori con 2.8%

Su Rai 3 Tg3 Mondo segna 482.000 persone con 3.6%

Su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 1.224.000 con 20%

Su Rete 4 Fantozzi 2000 è seguito da 377.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 I Simpson: 524.000 con 2.7% e 405.000 con 2.5% 524.000 con 2.7% e 405.000 con 2.5%

