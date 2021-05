Condividi su







Ascolti Tv martedì 18 maggio 2021. Vince la replica de Il commissario Montalbano con il 20.6% di share. Il film di Canale 5 Ricomincio da me resta fermo all’11.4%. #cartabianca cala al 4%. Meglio i due diretti competitor che superano il 5%. Il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 18 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il commissario Montalbano ha ottenuto 4.418.000 telespettatori con 20.6%

Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei ha registrato 1.464.000 con 6.1%

Su Rai 3 Carta Bianca ha raccolto 817.000 spettatori persone con 4%

Su Canale 5 Il film Ricomincio da me ha raggiunto 2.436.000 telespettatori con 11.4%

Su Rete 4 Fuori dal Coro interessa 896.000 spettatori con 5.1%

Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.667.000 telespettatori con 10%

Su La 7 diMartedì ha registrato 1.081.000 spettatori con 5.1%

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 329.000 con 1.5%

Su NOVE Attacco Al Potere – Olympus Has Fallen: 606 .000 con 2.7%

Ascolti Tv martedì 18 maggio 2021, la fascia preserale Blob oltre il 6% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.664.000 con 20.3%. L’Eredità: 4.253.000 con 24.7% Su Rai 2 Europei di Nuoto ha raccolto 453.000 persone con 3.4% Su Rai 3 Blob: 1.305.000 spettatori con 6.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.977.000 con 15.6%. Avanti un Altro: 3.114.000 con 18.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 830.000 telespettatori con 4.1% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 501.000 con 2.5% ha ottenuto 501.000 con 2.5% Su La 7 Lie To Me ha registrato 114.000 con 0.7% Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 197.000 con 1% Su NOVE Little Big Italy: 204.000 con 1.2% Ascolti Tv martedì 18 maggio 2021, l’access prime time Bene il ricordo di Battiato su Rai 3 Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.106.000 spettatori con 20.6% Su Rai 2 TG2 Post ha raggiunto 969.000 con 3.8% Su Rai 3 Che Tempo Che Fa Ricorda Franco Battiato: 1.731.000 con 7.5%. Un Posto al Sole: 1.836.000 con 7.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 3.821.000 spettatori con 15.3% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.131.000 con 4.8% e 1.127.000 con 4.5% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.068.000 spettatori con 4.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.815.00 persone con 7.4% Su Tv8 Guess My Age ha registrato 409.000 con 1.7% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 458.000 con 1-9%

Ascolti Tv martedì 18, daytime mattutino

Cresce Radio 2 Social Club su Rai 2

Su Rai 1 Uno Mattina: 899.000 con 17.2%. Storie Italiane: 830.000 con 17.4% e 990.000 con 17%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.709.000 con 15.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 283.000 con 5.5%. I Fatti Vostri: 423.000 con 6.6% e 864.000 con 8.3%

Su Rai 3 Agorà convince 437.000 persone con 8.3%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 916.000 con 17.7% e 887.000 con 18.7%. Forum: 1.458.000 con 18.2%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 652.000 con 4.6%

Su Italia 1 CSI Miami: 234.000 con 3.7%. Cotto e Mangiato Menù: 309.000 con 3.4%

Su La 7 L’Aria che Tira: 303.000 con 5.1% e 426.000 con 3.8%

Ascolti Tv martedì 18, day time pomeridiano

Ottimi ascolti per la Bortone. Nuovo record per Il Paradiso delle Signore.

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.866.000 con 14.7%. Il Paradiso delle Signore: 2.036.000 con 20.6%. La Vita Diretta ha raccolto 1.789.000 con 17.7%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul: 321.000 spettatori con 2.4%

Su Rai 3 #Maestri ha registrato 398.000 persone con 3.7%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.595.000 con 16.9% e 1.708.000 con 16.1%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 1.015.000 spettatori con 7.7%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 430.000 spettatori con 4%

Su La 7 Tagadà ha interessato 311.000 persone con 2.7%

Su Tv8 Giustizia per Mia Madre: 278.000 spettatori con 2.1%. 278.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv martedì 18, seconda serata

Bene Una pezza di Lundini su Rai 2

Su Rai 1 Porta a Porta è seguito da 929.000 persone con 11.6%

Su Rai 2 Fuori Tema: 531.000 spettatori con 3.2%. Una Pezza di Lundini: 315.000 con 3.6%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 441.000 telespettatori con 5.6%.

Su Canale 5 X Style ha intrattenuto 802.000 con 7.4%

Su Rete 4 Franco Battiato Special: 179.000 spettatori con 4.4%

Su Italia 1 APB è visto da 431.000 spettatori con 9.6% e 331.000 con 9.6%

