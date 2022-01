Ascolti Tv venerdì 21 gennaio 2022, The Voice Senior 19.5%, GF Vip 20.6%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 21 gennaio 2022. La finale di The Voice Senior, vinta da Annibale Giannarelli, supera ancora una volta il GF Vip 6. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 21 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.882.000 telespettatori con 19.5%. ha registrato 3.882.000 telespettatori con 19.5%.

Su Rai 2 The Good Doctor 1.145.000-4.6%. The Resident 815.000 con 4%. 1.145.000-4.6%.815.000 con 4%.

Su Rai 3 Speciale Tg3 – Verso il Quirinale 537.000 spettatori con 2.3%.

Su Canale 5 GF Vip 6 è visto da 3.373.000 persone con 20.6%.

Su Rete 4 Quarto Grado 1.072.000 spettatori con 5.7%.

Su Italia 1 Mechanic: Resurrection è visto da 1.756.000 persone con 7.5%.

Su La 7 Propaganda Live 884.000 persone con 4.8%.

Su Tv8 4 Ristoranti 343.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 346.000 con 2.1%.

Ascolti Tv venerdì 21 gennaio 2022, la fascia preserale Avanti un altro al 16% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.621.000-20.7%. L’Eredità 5.144.000-24.9%. Su Rai 2 Blue Bloods 668.000 con 3.4%. 9-1-1 846.000-3.8%. Su Rai 3 TGR 3.085.000 con 14.3%. Blob 1.327.000 con 5.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.707.000-16%. Avanti un Altro! 3.968.000 con 19.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 801.000 spettatori con 3.5%. Su Italia 1 CSI è visto da 637.000 persone con 2.9%. Su La 7 Ghost Whisperer 164.000 con 1%- 209.000 con 1%. Su Tv8 4 Hotel 264.000 spettatori con 1.2%. Su NOVE Little Big Italy 214.000 spettatori con 1%. Ascolti Tv venerdì 21 gennaio 2022, l’access prime time TG2 Post al 4.1% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.286.000 telespettatori con 21.3%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 1.031.000 spettatori con 4.1%. Su Rai 3 Che Succ3de? Game 1.390.000-5.9% Un Posto al Sole 1.629.000 con 6.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.814.000 spettatori con 15.4%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.197.000 con 5%- 1.032.000 con 4.2%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.299.000 persone con 5.3%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.802.000 spettatori con 7.3%. Su Tv8 Guess my Age 293.000 con 1.2%. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco 335.000 con 1.4%.

Ascolti Tv venerdì 21 gennaio 2022, daytime mattutino

Elisir al 6.6%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.093.000-18.2%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.791.000 con 14.1%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 273.000-4.5%. I Fatti Vostri 649.000 con 8.1%- 959.000 con 8.3%.

Su Rai 3 Agorà 416.000-6.9%. Agorà Extra 284.000-4.8%. Elisir 476.000-6.6%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.030.000-16.6%;1.087.000-17.2%. Forum 1.539.000 con 16%.

Su Rete 4 Hazzard 123.000 spettatori con 2.1%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 797.000 spettatori con 5.3%.

Su La 7 L’Aria che Tira 418.000 con 5.7%- 500.000 con 4.1%.

Su Tv8 Vite da Copertina 49.000 con 0.5%. 4 Hotel 136.000 con 1.3%.

Ascolti Tv venerdì 21 gennaio 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 18%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.784.000-13.3%. La Vita in Diretta 2.617.000-18%.

Su Rai 2 Ore 14 743.000 con 5.2%. Detto Fatto 589.000 con 4.8%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 1.008.000-8.3%. Geo 1.916.000 con 13%.

Su Canale 5 Amici 2.216.000 con 18.1%. Pomeriggio Cinque 1.716.000-12.9%; 2.168.000-14.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 872.000 persone con 6.2%.

Su Italia 1 Young Sheldon 456.000-3.7%. Big Bang Theory 365.000-3%. Modern Family 286.000-2.3%).

Su La 7 Tagadà 405.000 con 3.2%. Tagadoc 174.000 con 1.3%.

Su Tv8 Il Natale di Joy 316.000-2.2%. Un Natale rock’n’roll 337.000 con 2.8%.

Ascolti Tv venerdì 21 gennaio 2022, seconda serata

TV7 all’8.3%

Su Rai 1 TV7 ha registrato 650.000 telespettatori con 8.3%.

Su Rai 2 O anche No 114.000 spettatori con 1.1%.

Su Rai 3 La Grande Storia 335.000 persone con 2%.

Su Canale 5 Tg5 615.000 spettatori con 16.8%.

Su Rete 4 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa 247.000 con 4.2%.

Su Italia 1 Joker – Wild Card 709.000 spettatori con 5.8%.