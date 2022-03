Più forti del destino: anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5

Condividi su

Canale 5 propone oggi la prima puntata della serie tv Più forti del destino. Si tratta di un periodic drama con atmosfere drammatiche.

La produzione è dell’Italia, l’anno di realizzazione è il 2021 e in tutto la serie si compone di quattro puntate suddivise in otto episodi.

Più forti del destino prima puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alexis Sweet. Personaggi principali sono Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti che interpretano rispettivamente i ruoli di Arianna e Rosalia. Nel cast anche Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta e Loretta Goggi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare in diverse location del capoluogo pugliese di Lecce. Altri set si sono svolti a San Cesareo in provincia di Lecce.

La produzione è della Fabula Pictures per RTI (Reti Televisive Italiane).

La serie è un prodotto in costume, adattamento italiano della miniserie francese dal titolo Le Bazar de la Charité, disponibile su Netflix con il titolo Destini in fiamme.

Più forti del destino prima puntata – trama

Palermo, 1897. All’esposizione delle nuove tecnologie la nobile Arianna, prigioniera di un marito potente e violento, incontra la giovane nipote Costanza, promessa sposa del ricco rampollo Antonio. Con loro la affezionata e fedele cameriera Rosalia, in procinto abbandonare Costanza e partire con il marito per un nuovo futuro in America.

Durante la proiezione di debutto del cinematografo, un incendio cambierà per sempre il destino delle tre donne. A seguito del devastante rogo, che uccide molte persone, Arianna si nasconde: desidera infatti che tutti, ed in particolare il marito, la credano morta, per poter pianificare una fuga con la figlia Camilla e l’amante Saverio.

Spoiler finale

Costanza accusa il fidanzato Antonio di averla abbandonata tra le fiamme, mentre la domestica Rosalia si trova come reclusa in una casa non sua. Intanto, il commissario Lucchesi indaga sul disastro: i sospetti ricadono sull’anarchico Libero che, al contrario, nella vicenda ha avuto un ruolo da eroe.

Più forti del destino – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Più forti del destino e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Giulia Bevilacqua : Arianna Di Villalba

: Arianna Di Villalba Laura Chiatti : Rosalia Catalano

: Rosalia Catalano Thomas Trabacchi : Guglielmo Di San Martino, Duca Di Villalba

: Guglielmo Di San Martino, Duca Di Villalba Dharma Mangia Woods : Costanza Di Giusto

: Costanza Di Giusto Leonardo Pazzagli : Libero Gulì

: Libero Gulì Loretta Goggi : Donna Elvira, Marchesa Di Buonvicino

: Donna Elvira, Marchesa Di Buonvicino Paolo Sassanelli : Augusto Di Giusto, Conte Di Siculiana

: Augusto Di Giusto, Conte Di Siculiana Alessia Giuliani : Matilde Di Giusto

: Matilde Di Giusto Giovanni Anzaldo : Giuseppe Catalano

: Giuseppe Catalano Teodoro Giambanco : Antonio Moncada, Marchese Di Entella

: Antonio Moncada, Marchese Di Entella Stefano Rossi : Giordani Saverio Mancuso

: Giordani Saverio Mancuso Davide Paganini : Ferdinando Pennisi Di Carini

: Ferdinando Pennisi Di Carini Fabio Bizzarro : Salvo

: Salvo Chiara Cassiano : Camilla

: Camilla Edoardo Boschetti : Tommaso

: Tommaso Renato Marchetti : Patanè

: Patanè Claudio Castrogiovanni : Prefetto

: Prefetto Francesco Meoni : Gaetano Barba

: Gaetano Barba Raffaele Buranelli : Caporedattore

: Caporedattore Gaetano Aronica : Questore

: Questore Luciano Miele : Sindaco Peranni

: Sindaco Peranni Mariella Lo Sardo : Ersilia

: Ersilia Antonio Marzolla : Capitano Di Pubblica Sicurezza

: Capitano Di Pubblica Sicurezza Carlo Ettorre : Ricettatore

: Ricettatore Gabriele Paolocà : Proiezionista

: Proiezionista Marta Bulgherini : Cameriera Maria

: Cameriera Maria Alfredo Pea : Maggiordomo Buonvicino

: Maggiordomo Buonvicino Angelo Tanzi : Maggiordomo Filippo

: Maggiordomo Filippo Eleonora Russo : Cameriera Carmela

: Cameriera Carmela Teresa Luchena : Tata Camilla

: Tata Camilla Al Bettini : Giovane Anarchico

: Giovane Anarchico Tullia Pagano : Anarchica

: Anarchica Mirko Bruno : Primo Giornalista

: Primo Giornalista Camilla Tagliaferri : Seconda Giornalista

: Seconda Giornalista Michele Valerio : Legrottaglie Garzone

: Legrottaglie Garzone Michele Savoia : Fabbro

: Fabbro Francesca Valtorta : Margherita di Buonvicino

: Margherita di Buonvicino Sergio Rubini: Commissario Pietro Lucchesi