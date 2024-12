Ascolti tv, la settimana dal 2 all’8 dicembre: calano le fiction Rai, ottimo The Voice, sempre male il GF

La settimana dal 2 all’8 dicembre, per ciò che concerne gli ascolti tv, ha segnato il calo di tutte le fiction della Rai. Proseguono, invece, le difficoltà di Mediaset.

Ascolti tv 2 8 dicembre, ottima Antonella Clerici su Rai 1

Per quanto riguarda la rete ammiraglia della TV di Stato, nella settimana dal 2 all’8 dicembre hanno subito un calo negli ascolti le fiction, a partire da L’Amica Geniale, che lunedì ha convinto 3,1 milioni di telespettatori con il 17,8% di share. Il medesimo risultato lo ha avuto anche Libera, che il giorno seguente ha interessato lo stesso numero di italiani, con il 17,6% di share. Rai 1 non pervenuta il mercoledì: con il film Riunione di famiglia Non sposate le mie figlie 3 riceve solo il 9,3% di share.

Cala anche Don Matteo, che scende, seppur di poco, sotto i 4 milioni di persone, con il 21,6% di share. Ottimo, invece, il dato di The Voice Kids del venerdì. Lo show di Antonella Clerici, con 3,8 milioni di telespettatori e il 24% di share, è il più visto della settimana nel prime time. Solo il 10,2% di share per la Prima della Scala di sabato. Bassa, infine, la seconda puntata di Vincenzo Malinconico 2, che tiene compagnia a 2,8 milioni di persone con il 16,6% di share.

This is me e Il Volo salvano Canale 5

Se Rai 1 cala, Canale 5 conferma i bassi dati delle sue prime serate. L’edizione del Grande Fratello conferma di essere la meno vista di sempre: l’appuntamento del 2 dicembre ha convinto 2,2 milioni di persone con il 17,5% di share. Discreto Endless Love, soap che sia il martedì che il giovedì ottiene il 12,4%. Ottimo This is me, la cui terza ed ultima puntata ha interessato poco più di 3 milioni di persone con il 21,8% di share.

Male, il venerdì, Il Patriarca, al 13,2% di share con 2,1 milioni di telespettatori. Il sabato, la replica di Tutti per uno Capolavoro con Il Volo, approfittando della Prima della Scala su Rai 1, intrattiene 2,9 milioni di persone con il 22,9% di share. Infine, la domenica, Tradimento tiene compagnia a 2,3 milioni di persone con il 14,3% di share.

Ascolti tv 2 8 dicembre, le altre reti

Per ciò che riguarda le altre reti, gli ascolti tv della settimana dal 2 all’8 dicembre confermano le difficoltà di Massimo Giletti. Lunedì, con Lo Stato delle Cose, ha interessato 700 mila telespettatori con il 4,2% di share. Un dato, questo, che ha permesso a Rai 3 di essere superata da Rete 4, TV8 (con il sempre ottimo GialappaShow), La7 ed Italia 1.

Qui, la miniserie Attacco al potere Paris has fallen ha convinto poco meno di 1,2 milioni di persone, con il 6,2% di share. Un dato ottimo per la rete, che grazie a Le Iene di domenica (a 1,2 milioni di persone con l’8,8% di share) e alle partite di Coppa Italia ha ottenuto ascolti nettamente più alti rispetto a quelli abituali. Male FarWest di Salvo Sottile, fermo al 2,8% di share con poco più di 400 mila spettatori.

Su Rai 2 molto bene Stucky (con il 7,6% di share) e Belve (al 9,9% di share). Il giovedì, la finale di X Factor, mettendo insieme gli ascolti di TV8, di Sky Uno e di Sky Uno +1, ha interessato 1,7 milioni di persone con l’8,6% di share. Il talent, dopo anni di sopore, è finalmente tornato a crescere rispetto alle passate edizioni. Infine, da segnalare i sempre ottimi risultati di DìMartedì (1,3 milioni di persone con l’8,1% di share), di Una giornata particolare (al 7,1% con 1,1 milioni di persone), di Chi l’ha visto? (al 9,9% con 1,6 milioni di appassionati) e di Quarto Grado (che ha catturato l’attenzione di 1,1 milioni di spettatori con l’8,3% di share).