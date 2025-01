Verissimo, gli ospiti dell’11 e 12 gennaio: la verità di Guillermo Mariotto

Sabato 11 e domenica 12 gennaio, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Al timone della trasmissione, che torna in programmazione dopo la pausa per le festività, c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 11 12 gennaio, chi c’è il sabato

Verissimo di sabato 11 gennaio prende il via, come di consueto, alle ore 16:30, subito dopo la fine delle puntate della soap Endless Love. In studio, per una lunga intervista, c’è Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento, nonché una delle rivelazioni dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Un lungo faccia a faccia è previsto con l’attrice Anna Galiena, di recente al cinema con la pellicola Succede anche nelle migliori famiglie.

Toffanin propone un focus sull’arte della danza con Nicoletta Monni. Quest’ultima è tra le danzatrici più famose ed apprezzate a livello internazionale e da qualche tempo vanta il ruolo di étoile del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.

Manuel Bortuzzo e Mal

A Verissimo di sabato 11 gennaio partecipa Manuel Bortuzzo. Il nuotatore paralimpico, vincitore di una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi dello scorso anno, racconta la sua nuova vita, arricchita da alcune belle novità in amore.

In studio, inoltre, c’è Mal. Classe 1944, l’artista ha prestato la sua voce a hit rimaste nella storia del nostro paese, fra cui Pensiero d’amore, Furia e Tu sei bella come sei. Infine, per la prima volta nel format, è dato spazio a Max Laudadio, conosciuto al grande pubblico per essere, da decenni, uno degli inviati di Striscia la Notizia!.

Verissimo 11 12 gennaio, chi c’è la domenica

Nel corso di Verissimo di domenica 12 gennaio, al via alle ore 16:00 quando raccoglie il timone da Amici, è protagonista Guillermo Mariotto. Lo stilista, a dicembre, è stato al centro di grandi polemiche a causa di alcuni suoi gesti compiuti in qualità di giudice di Ballando con le stelle. In particolare, si è parlato a lungo di un suo possibile allontanamento dal talent dopo che, senza preavviso, ha lasciato lo studio in una delle dirette delle show.

Sempre dalla trasmissione di Milly Carlucci c’è Sonia Bruganelli, che ha gareggiato dando spesso vita a momenti di scontro con Selvaggia Lucarelli. Attesa l’attrice Eleonora Giorgi, che aggiorna i fan sul suo stato di salute. Si siede di fronte alla conduttrice anche Naike Ravelli.

Infine, Silvia Toffanin raccoglie la testimonianza di Stefano e Matteo, la coppia vittima di una terribile aggressione omofoba avvenuta la notte di Capodanno a Roma.