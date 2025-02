Ascolti tv dal 27 gennaio al 2 febbraio: ottimi Stasera tutto è possibile e Splendida Cornice, male GF

Fra gli eventi degni di nota della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio, dal punto di vista degli ascolti tv, c’è senza dubbio il debutto di Stasera tutto è possibile. La nuova edizione dello show comico ha ottenuto un dato record.

Ascolti tv 27 gennaio 2 febbraio, i dati in prime time di Rai 1

Per il prime time di Rai 1, quella dal 27 gennaio al 2 febbraio è stata l’ennesima settimana di ottimi ascolti tv, durante la quale la TV di Stato ha vinto cinque volte su sette. Il lunedì, seppur in leggero calo, prosegue il successo de Il Conte di Montecristo, che raggiunge il 28% di share con 5,2 milioni di telespettatori. Bassa la nuova puntata di Blackout, che si ferma a 2,5 milioni di spettatori con il 14,7% di share. Il mercoledì, il film La farfalla impazzita con Elena Sofia Ricci ha sfiorato i 3 milioni e mezzo di persone con il 18,6%.

Continua, nel prime time del giovedì, il successo di Un passo dal cielo. La fiction raggiunge i 3,9 milioni di telespettatori con il 21,5% di share. Decisamente più basso il risultato di Dalla Strada al Palco del venerdì, che raggiunge il 16,2% con 2,4 milioni di persone. Il sabato è sempre basso Ora o mai più con Marco Liorni: il talent show ha ottenuto il 16,5% con 2,2 milioni di spettatori. La domenica, infine, è eccezionale il risultato di Mina Settembre, al 24,8% di share con 4,4 milioni di individui intrattenuti.

Le prime serate di Canale 5

Salvo qualche rara eccezione, gli ascolti tv dal 27 gennaio al 2 febbraio confermano le difficoltà della prima serata di Canale 5. La settimana della rete ammiraglia del Biscione inizia lunedì, quando il GF si ferma al 16,9% con 2,2 milioni di spettatori. Il raddoppio del giovedì subisce un ulteriore calo Auditel, scendendo a 1,9 milioni di soggetti con il 15,3% di share.

L’ennesima replica de La vita è bella del martedì ottiene ben 2,6 milioni di spettatori con il 15,2%. Male, il mercoledì, l’ultima puntata di Zelig, show che diverte solo 1,9 milioni di italiani con il 13,5%. La finale di Io Canto Senior di venerdì si ferma al 15,9% con 2,1 milioni di spettatori. Il sabato segna un record stagionale C’è posta per te di Maria De Filippi, che raggiunge il 31,8% di share con 4,8 milioni di connazionali appassionati. Infine, domenica 3 febbraio, Tradimento intrattiene 2,1 milioni di spettatori con il 12,6%.

Ascolti tv 27 gennaio 2 febbraio, le altre reti

Analizzando gli ascolti ottenuti dalle altre reti nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio spiccano i risultati di alcune produzioni Rai. In primis, come già accennato, l’esordio stagionale di Stasera tutto è possibile. Lo show con Stefano De Martino, martedì 28 su Rai 2, intrattiene 2,2 milioni di persone con il 14,2%. In termini di share, si tratta del debutto più alto da quando il format è arrivato in Italia.

Per ciò che concerne Rai 3, il giovedì ottiene un record stagionale Geppi Cucciari con Splendida Cornice. La trasmissione, con 1,1 milioni di persone, riceve il 6,9% di share, permettendo alla rete di essere la terza più vista della giornata in prima serata. Eccezionale il talk DiMartedì, che con il 9,2% permette a La7 di doppiare la concorrenza di È sempre Cartabianca su Rete 4 e di superare Le Iene su Italia 1. Da segnalare, infine, gli ottimi risultati di Report (8,1%), Chi l’ha visto? (al 9,7%) e Quarto Grado (con l’8,7%).