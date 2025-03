Da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di The Family. La serie tv, la cui seconda stagione ha preso il via sulla rete ammiraglia Mediaset la scorsa settimana, è visibile tutti i giorni dal 16:50.

The Family 31 marzo 4 aprile, regista e dove è girata

Gli episodi della soap, già trasmessi in esclusiva in diretta streaming su Mediaset Infinity, sono realizzati dalle società Ay Yapim e Warner Bros. Discovery Television Producton.

Ideato da David Chase, la serie è nata come adattamento turco de I Soprano, cult trasmesso negli Stati Uniti su HBO dal 1999 al 2007. La regia è a cura di Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia.

Nel corso di The Family di lunedì 31 marzo, Aslan tenta di convincere Devin a tornare ad Istanbul insieme a lui. Mentre stanno parlando, notano che a bordo strada è presente una bambina, in lacrime, di nome Hulya.

The Family 31 marzo 4 aprile, la trama

Durante The Family di martedì, Cihan viene avvicinato da Serap, che gli chiede di testimoniare a favore di Devin. Invece, Leyla riceve la comunicazione dal tribunale, che la mette al corrente dell’intenzione di Hulya di toglierle la custodia dei figli.

Nella puntata visibile mercoledì, Aslan continua a provare a riavvicinarsi a Devin, ma senza successo. Il protagonista scopre che la moglie è oramai prossima a cambiare vita, trasferendosi in Inghilterra. Inoltre, apprende che tale fatto è parte di un piano orchestrato da Hulya.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana con The Family prosegue il giovedì. Aslan, dopo aver scoperto la verità, cede alla tristezza e si chiude in sé stesso, non prima, però, di aver affrontato Hulya. Il faccia a faccia è molto teso, soprattutto a causa della furia di lui. Infine, il venerdì, Iskender e Turgut trovano una lettera dalla quale si evince che Ilyas Koruzade potrebbe essere ancora in vita. Ciò spinge Aslan a convocare immediatamente l’avvocato.

The Family 31 marzo 4 aprile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Family, la cui programmazione tv della seconda stagione procede, con nuovi appuntamenti, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.