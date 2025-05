Da settimane, tutti i lunedì su Sky Uno e TV8 va in onda GialappaShow, format innovativo e decisamente ben fatto, nel quale sono proposte varie parodie di personaggi vip, che hanno scatenato le più differenti reazioni. Se qualcuno si è divertito al punto da invitare gli imitatori nei propri show, ci sono altri che, invece, non hanno nascosto la loro insofferenza.

GialappaShow parodie vip reazioni, i due opposti di Giulia Vecchio

La nuova edizione del GialappaShow è trainata, dal punto di vista delle parodie, da Giulia Vecchio. La comica, infatti, ha proposto due imitazioni, che hanno provocato reazioni opposte. In primis, Vecchio si è trasformata nella caricatura di Monica Setta, che tuttavia non ha gradito molto.

Sui social, in particolare su X, si è rivolta direttamente alla comica ed alla Gialappa’s Band affermando: “Lo dico ancora una volta (l’ultima) guardate quanto odio avete scatenato con una rappresentazione così. ps tutti segnalati i profili da cui partono ingiurie minacce e body shaming. Non c’è nulla da ridere, ve lo assicuro“.

La stessa Giulia Vecchio ha portato la parodia (decisamente più moderata rispetto a quella di Setta) di Milly Carlucci, che invece ha apprezzato l’imitazione, al punto da invitarla durante la prima puntata di Sognando Ballando con le stelle.

Da Lazza a Stefano De Martino

Ma nelle varie edizioni della GialappaShow, i molti comici del cast hanno realizzato le parodie di molti altri vip. Gigi del duo Gigi e Ross ha più volte portato in scena un finto Stefano De Martino. Inizialmente, erano circolate delle voci riguardanti una reazione non troppo entusiasta del conduttore. Indiscrezioni che, tuttavia, non hanno trovato riscontro nella realtà: De Martino, a dicembre, ha prima condiviso sui propri social il video della parodia, poi al Corriere della Sera ha ammesso: “Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho“.

Anche Achille Lauro ha preso molto bene l’imitazione firmata da Giovanni Vernia. L’artista, parlando della performance del comico e speaker radiofonico, ha sottolineato: “Io sono contento che mi imitano come se fossi Califano, devo dire che è un grande regalo“. Chi, pare, non aver gradito troppo la propria parodia è Lazza. A far intendere questo sono stati proprio i conduttori del GialappaShow, in una puntata di TV Talk di qualche settimana fa. Brenda Lodigiani, che firmava l’imitazione del rapper, ha affermato: “Non chiedo mai prima il permesso, si fa l’imitazione e poi… Sorpresa. In qualche caso va bene, in altri…”. A questo punto prende la parola Marco Santin della Gialappa’s, che sottolinea: “Come Lazza!“.

GialappaShow parodie vip reazioni, il caso Annalaisa

Ma è quella di Annalaisa la parodia simbolo del GialappaShow. La comica Brenda Lodigiani firma da tempo l’imitazione della cantante Annalisa, duettando, nel corso delle puntate, con vari altri artisti italiani, fra cui Laura Pausini e Giuliano Sangiorgi. La vera Annalisa ha apprezzato molto tale personaggio, al punto da cimentarsi lei stessa in varie gag con il suo alter ego.