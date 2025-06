Non c’è pace per Amadeus. Il conduttore, dopo i risultati bassi delle scorse settimane, è tornato su NOVE con un nuovo game, ovvero The Cage Prendi e scappa, ma anche questo format sembra aver imboccato la strada del flop negli ascolti.

The Cage Prendi e scappa ascolti, i dati del debutto

The Cage Prendi e scappa è guidato da Amadeus e da Giulia Salemi. Il format, che ha esordito la scorsa domenica 8 giugno, ha il compito di occupare l’access prime time di NOVE tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con gli appuntamenti che prendono il via alle 20:30 circa.

L’esordio della domenica ha ottenuto ottimi ascolti. Lo show, infatti, ha tenuto compagnia a un milione di telespettatori, per una share del 5,7%. Tuttavia, vi era il dubbio che tali dati fossero gonfiati dal traino del tennis. NOVE, infatti, ha trasmesso in esclusiva e in chiaro la finale del Roland Garros fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una sfida al cardiopalmo, che solamente sulla rete Discovery ha intrattenuto 3 milioni e 600 mila persone, con il 27,4% di share.

The Cage Prendi e scappa ascolti, il crollo della seconda puntata

Tutti i dubbi sugli ottimi ascolti del debutto di The Cage Prendi e scappa sono stati confermati con i dati Auditel del 9 giugno. In occasione della seconda puntata, il game show di Amadeus ha tenuto compagnia solamente a 460 mila telespettatori, con il 2,4% di share. Si tratta, rispetto alla prima puntata, di un calo di poco meno di 600 mila spettatori e di oltre tre punti percentuali di share.

Amadeus ancora sconfitto da Casa a prima vista

Una possibile giustificazione per il calo negli ascolti di The Cage Prendi e scappa potrebbe essere quello della controprogrammazione di Rai 1, dove Affari Tuoi di Stefano De Martino era sostituito dalla partita fra l’Italia e la Moldavia, che ha superato i 7 milioni e mezzo di appassionati con il 38,4%.

Tuttavia, tale discorso dovrebbe valere anche per gli altri format dell’access prime time, soprattutto quelli diretti concorrenti, che tuttavia non hanno subito molto la presenza nei palinsesti del calcio. Così come è accaduto per settimane in autunno con Chissà chi è, il padrone di casa ha perso la sfida tutta interna a Discovery contro Casa a prima vista. Il programma, con l’esordio dei nuovi agenti immobiliari in Toscana, ha tenuto compagnia a ben 759 mila persone, con il 4% di share.

Per Amadeus, insomma, si profila un’altra esperienza su NOVE tutt’altro che semplice.