Martedì 10 giugno, Rai 1 manda in onda gli episodi Segreti e bugie e L’uomo progetta di DOC. La serie tv appartiene al genere medical drama ed è proposto, eccezionalmente, dalle ore 21:50.

DOC Segreti e bugie, regista e dove è girata

Nata da un’idea di Barbie Kligman, la serie è una realizzazione originale delle società Fox Entertainment e Sony Pictures Television. Le riprese si sono svolte a Minneapolis, dove è ambientata anche la trama.

La prima stagione, che in patria ha debuttato a gennaio su Fox, è composta da dieci appuntamenti, in onda nel nostro paese per cinque settimane. Quelli odierni sono i penultimi episodi. Il finale di stagione, infatti, è previsto in onda per il prossimo 17 giugno.

I registi delle puntate sono, fra gli altri, Rebecca Thomas, Russell Lee Fine, Debs Paterson, Nicole Rubio e Michael Goi. La sceneggiatura, invece, è firmata da Hank Steinberg, Judith McCreary, Mark Bianculli e Katie Varney.

DOC Segreti e bugie, la trama

Nel corso di Segreti e bugie di DOC, Richard è completamente assorbito dai problemi familiari. Il figlio, infatti, soffre di gravi problemi mentali ed oramai la situazione è fuori controllo. La moglie, per tale motivo, vorrebbe il ricovero in una struttura specializzata, ma Richard non è d’accordo, tendendo sempre a minimizzare il problema. La situazione cambia quando scopre di essere stato assente nel momento in cui Sonya aveva più bisogno di lui.

L’uomo progetta, la trama

A seguire, al termine di Segreti e bugie, la penultima serata in compagnia di DOC procede con l’episodio L’uomo progetta. Una mattina, Michael vede Jake e Amy che si baciano prima di entrare all’ospedale. Tale visione lo manda su tutte le furie. Decide, infatti, di convocare Jake nel suo studio e lo accusa di comportamenti inappropriati verso una sua subalterna.

Jake, allora, ne parla con Amy, che a sua volta sceglie di affrontare Michael. La tensione fra loro cresce ulteriormente nel momento in cui gli svela che la relazione risale a mesi prima dell’incidente.

DOC Segreti e bugie, il cast

Questo è il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante DOC, in onda con la penultima puntata martedì 10 giugno su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play.