Venerdì 6 giugno giunge al termine l’edizione di Pomeriggio Cinque, ma già si rincorrono le voci circa il possibile addio della conduttrice Myrta Merlino dall’edizione 2025-2026. L’indiscrezione è arrivata dalla redazione di Dagospia.

Pomeriggio Cinque addio Myrta Merlino, i bassi ascolti

La stagione attualmente in programmazione di Pomeriggio Cinque terminerà venerdì 6 giugno, quando alle ore 17:00 circa è inserita nei palinsesti di Canale 5 l’ultima puntata.

Per Merlino, quella in corso è la seconda edizione consecutiva da conduttrice, avendo esordito nella trasmissione nel settembre del 2023. Anno, questo, nel quale ha lasciato La7 ed ha accettato la difficile sfida di sostituire Barbara D’Urso.

Il possibile addio di Myrta Merlino da Pomeriggio Cinque sarebbe motivato soprattutto dagli ascolti. Rispetto all’era D’Urso, il format ha perso molti punti di share. Inoltre, lo show è sconfitto tutti i giorni dal diretto concorrente La Vita in Diretta, guidato da Alberto Matano.

Pomeriggio Cinque addio Myrta Merlino, la conduttrice potrebbe sbarcare su Rete 4

Sempre secondo Dagospia, nonostante l’addio a Pomeriggio Cinque la conduttrice Myrta Merlino dovrebbe rimanere a Mediaset. Tuttavia, potrebbe cambiare rete, abbandonando l’ammiraglia Canale 5 e spostandosi a Rete 4. Qui potrebbe tornare alle origini, guidando un talk show proprio come fatto per anni su La7, dove dal 2011 al 2013 ha condotto tutti i giorni L’Aria che tira.

Al momento, non è noto sapere chi sarà incaricato di prendere il posto di Myrta Merlino qualora quest’ultima dovesse effettivamente abbandonare Pomeriggio Cinque. Da settimane si rincorrono le voci di un possibile approdo nel format di Cesara Buonamici, storico volto del TG5 e da qualche anno impegnata nel ruolo di opinionista del Grande Fratello. Altre ipotesi riguardano i giornalisti Dario Maltese, che ha più volte sostituito Merlino in questa edizione, e Simona Branchetti, lo scorso anno scelta proprio per guidare la versione estiva del contenitore pomeridiano.

Da lunedì 9 giugno è in onda Alessandra Viero

In attesa di conoscere il futuro di Myrta Merlino, a partire da lunedì 9 giugno, su Canale 5 prende il via la versione estiva di Pomeriggio Cinque, denominata Pomeriggio Cinque News. Lo show, nei palinsesti della rete ammiraglia del Biscione fino al prossimo settembre, sarà guidato da Alessandra Viero.

La giornalista è un volto già noto al pubblico di Mediaset. Entrata nell’azienda nel 2008, Viero co-conduce, dal 2013, il programma di cronaca nera Quarto Grado, su Rete 4. Inoltre, ha guidato anche i talk show Controcorrente e Stasera Italia.

Invariato il meccanismo di funzionamento del programma. In ogni diretta, la conduttrice alterna casi di cronaca ad altri di costume ed intrattenimento.