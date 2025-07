Dopo settimane dominate dalle Trerapiste, la puntata del 5 luglio 2025 di Reazione a Catena su Rai 1 ha segnato un inatteso cambio della guardia: a conquistare il titolo di campioni sono stati Gli Appuntamenti. Un trio tutto al maschile composto da Biagio, Riccardo e Leonardo, tre amici e coinquilini universitari che vivono a Roma. Il loro debutto è stato un mix di entusiasmo, intesa e un pizzico di fortuna, che ha regalato al pubblico una serata ricca di colpi di scena e qualche sorriso amaro.

La sfida con le Trerapiste: tra VAR e polemiche

A contendersi il titolo con Gli Appuntamenti c’erano le ormai celebri Trerapiste, reduci da una lunga striscia di vittorie. Ma proprio durante L’Intesa Vincente, un errore tecnico ha cambiato le sorti della partita: un’indicazione irregolare (“Suona” troppo simile a “Sonagli”) ha portato la redazione a intervenire, togliendo ben quattro parole al punteggio delle campionesse. Un colpo durissimo, che ha lasciato le Trerapiste con sole 5 parole e ha aperto la strada ai nuovi sfidanti.

Reazione a Catena: L’Ultima Catena de Gli Appuntamenti da 85.000 a 333 euro

Arrivati all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 85.000 euro, Gli Appuntamenti hanno affrontato la prova finale con determinazione, ma anche qualche incertezza. Dopo una serie di dimezzamenti e l’acquisto del Terzo Elemento, la cifra in palio si è ridotta a 333 euro. Il collegamento da trovare era tra le parole “Croce” e “Angelo”. La loro risposta, “Tesoro”, si è rivelata corretta, regalando loro la prima – seppur modesta – vincita.

Un debutto promettente… con margini di crescita

Nonostante l’importo contenuto, la vittoria ha suscitato entusiasmo tra il pubblico, che da giorni chiedeva un cambio di protagonisti. Biagio, Riccardo e Leonardo hanno mostrato affiatamento e simpatia, qualità che potrebbero portarli lontano nelle prossime puntate. E chissà, magari anche a un bottino più sostanzioso.

Per ora, Gli Appuntamenti si godono il titolo di campioni in carica. E il pubblico, finalmente, ha nuovi volti per cui tifare.

Chi sono Gli Appuntamenti, i nuovi campioni di Reazione a Catena

Biagio, Riccardo e Leonardo sono i tre volti dietro il nome “Gli Appuntamenti”, la nuova squadra campione di Reazione a Catena. Tutti e tre vivono a Roma, dove condividono non solo l’appartamento ma anche la passione per i giochi di parole. Riccardo è già laureato in Lettere, Leonardo sta per concludere Giurisprudenza, mentre Biagio è alle prese con gli ultimi esami di Fisica. Un trio affiatato, brillante e ironico, che ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e un’intesa che promette scintille nelle prossime puntate.