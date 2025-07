Lunedì 14 luglio esordisce, su Sky Atlantic, la serie tv The Walking Dead Dead City. La prima puntata prende il via alle ore 21:15.

The Walking Dead Dead City, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione della produzione seriale sono le Idiot Box Productions, Skybound Entertainment, Valhalla Entertainment, Circle of Confusion, Schneibot ed AMC Studios.

Il titolo, primo sequel di The Walking Dead nonché quarto spin off della famosissima serie tv, ha debuttato, negli Stati Uniti, nel mese di giugno del 2023.

La prima stagione è composta da sei appuntamenti da cinquanta minuti ciascuno. Sky Atlantic ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. La regia è curata da Loren Yaconelli, Kevin Dowling e Gandja Monteiro. Coloro che firmano la sceneggiatura, invece, sono Eli Jorné, Brenna Kouf e Keith Staskiewicz.

The Walking Dead Dead City, la trama

Nel corso della serie denominata Dead City, Hilltop finisce al centro di un violento attacco, durante il quale è rapito Hershel, il figlio di Maggie. L’autore del rapimento è Croato, un ex Salvatore che si è stabilito a Manhattan.

La protagonista è disperata per tale fatto e, pur di riuscire a rintracciare sano e salvo il figlio, decide di chiedere aiuto ad un inaspettato alleato. Si tratta di Negan, verso il quale Maggie nutre, da anni, un profondo odio per aver ucciso il suo compagno Glenn.

Spoiler finale

Maggie e Negan, durante il primo appuntamento della serie spin off di The Walking Dead, seppur con qualche difficoltà decidono di collaborare ed iniziano un viaggio in direzione Manhattan. Una volta giunti nel cuore di New York, i due personaggi principali incontrano Esther, un’anziana che li aiuta a sfuggire dall’attacco di un branco e li ospita nella propria comunità di sopravvissuti. Meghan e Negan scoprono di avere, con tali persone, il nemico in comune. Il gruppo di Esther, infatti, è costantemente minacciato dal Croato e dai suoi seguaci, ovvero i Burazi.

The Walking Dead Dead City, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Walking Dead Dead City, serie tv al via su Sky Atlantic lunedì 14 luglio e fruibile in streaming tramite l’emittente Now TV e l’applicazione Sky Go.

Lauren Cohan: Maggie Greene;

Jeffrey Dean Morgan: Negan;

Gaius Charles: Perlie Armstrong;

Zeljko Ivanek: Mile Jurkovic / Il Croato;

Mahina Napoleon: Ginny;

Jonathan Higginbotham: Tommaso;

Karina Ortiz: Amaia.