Claudia Adamo, storica meteorologa della Rai, è morta a soli 51 anni. A dare il triste annuncio è stato Alberto Matano, che l’ha ricordata sui social con un messaggio commosso e una foto insieme. La Adamo era malata da tempo, ma aveva continuato a lavorare finché le forze glielo avevano permesso.

La carriera di Claudia Adamo tra Rai e Sky Meteo

Claudia Adamo era romana di nascita. Si era laureata in Fisica dell’atmosfera a Tor Vergata. La sua passione per il clima, quindi, l’ha portata a specializzarsi. Lo ha fatto, infatti, sin da giovane nella previsione del tempo. Dopo un’esperienza in centri meteorologici, è entrata nella redazione di Sky Meteo. Lì, infatti, è rimasta per diversi anni. È diventata, così, uno dei volti più noti del canale.

In seguito, è passata alla redazione meteo Rai. È diventata, infine, responsabile del servizio. La sua voce e il suo volto, quindi, erano familiari al pubblico. Era spesso ospite a programmi come La Vita in Diretta. Lì, infatti, spiegava i fenomeni atmosferici con grande chiarezza.

Il ricordo di Alberto Matano

Il giornalista Alberto Matano le ha dedicato un post toccante. Lo ha fatto, infatti, sul suo profilo Instagram. Queste, quindi, sono le sue parole: “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi”. Sono parole semplici ma profonde. Esse, infatti, racchiudono il senso di una lunga e stimata collaborazione.

Claudia Adamo: la malattia e il riserbo

Claudia Adamo combatteva da tempo contro una malattia. Aveva scelto, però, di mantenere il massimo riserbo. Solo pochi colleghi, infatti, conoscevano la sua battaglia. Nonostante le difficoltà, ha continuato a dedicarsi al suo lavoro. Lo ha fatto, inoltre, senza mai far trapelare la sofferenza.

Il suo ultimo intervento televisivo risale a qualche mese fa. Da allora, infatti, le sue apparizioni sono diventate più rare. Questo, quindi, ha alimentato la preoccupazione dei fan. La notizia della sua morte, perciò, ha colto molti di sorpresa.

Quando si terranno i funerali?

La famiglia celebrerà i funerali di Claudia Adamo a Roma. Non ha ancora comunicato, però, una data ufficiale. Secondo fonti Rai, sarà una cerimonia privata. Questo, infatti, nel rispetto della sua volontà. Molti colleghi e telespettatori, intanto, hanno lasciato messaggi sui social. La sua scomparsa, infatti, ha lasciato un vuoto autentico. Lo ha fatto nel mondo della televisione e tra gli appassionati di meteo.

Una voce gentile, un volto rassicurante

Claudia Adamo resterà nel ricordo di tutti. La ricorderanno, infatti, per il suo sorriso solare e la sua competenza. Non era solo una meteorologa. Era, invece, una presenza amica nelle case degli italiani. Sapeva, infatti, spiegare i fenomeni complessi con parole semplici. La sua scomparsa, perciò, segna la fine di un’epoca. Il suo lascito professionale e umano, però, continuerà a vivere. Resterà, infatti, nel cuore di chi l’ha conosciuta.