Si intitola A Testa Alta una delle nuove fiction più attese di Mediaset. La produzione andrà in onda, prossimamente, su Canale 5.

A Testa Alta, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di A Testa Alta sono RTI e Banijay Studios. Il produttore esecutivo del progetto è Marco Belardi.

La trama di A Testa Alta affronta il delicato tema del revenge porn ed è scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. La regia è affidata a Giacomo Martelli. Le riprese sono iniziate nella scorsa primavera e si sono svolte soprattutto a Roma.

A Testa Alta, oltre che in televisione, sarà fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

A Testa Alta, la trama

La trama di A Testa Alta ha come protagonista Virginia Terzi. Si tratta di una apprezzata preside di un liceo situato in un borgo tranquillo, che si affaccia sulle rive di un lago laziale, alle porte di Roma.

Terzi, che ha il volto di Ferilli, è conosciuta per essere una educatrice brillante, oltre che una mamma molto attenta. Inoltre, ha lanciato, con discreto successo, il progetto dal titolo A Testa Alta, col quale intende contrastare il fenomeno della dipendenza digitale.

La vita della protagonista cambia per sempre quando rimane vittima di revenge porn.

Spoiler finale

Virginia Terzi, durante A Testa Alta, scopre che un video intimo, diffuso senza il suo consenso, ha fatto il giro del paese. In poco tempo, il personaggio principale è coinvolta in uno scandalo mediatico di grandi proporzioni, che ha delle gravi conseguenza sulla sua vita privata e professionale.

Mentre la macchina del fango si abbatte su di lei, Virginia decide di lottare per avere giustizia e scoprire le motivazioni dietro tale gesto. Inizia una lotta per la verità, che risulterà essere decisamente non semplice.

A Testa Alta, il ritorno di Sabrina Ferilli

A Testa Alta, annunciata ufficialmente in estate durante la presentazione dei palinsesti autunnali Mediaset, segna il ritorno alla serialità televisiva di Sabrina Ferilli, da anni amatissimo giudice popolare a Tu Si Que Vales. L’ultima fiction realizzata dall’attrice per il Biscione è Svegliati amore mio. Essa, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, è andata in onda, su Canale 5, fra marzo ed aprile del 2021. Le tre puntate, all’epoca, avevano ottenuto ottimi ascolti, con una media di telespettatori superiore ai tre milioni e mezzo, con una share de 15,3%,