Negli ascolti tv della settimana dal 25 al 31 agosto spicca il pessimo dato di Watson. La serie tv crime di Canale 5 è giunta al termine con dati Auditel decisamente poco soddisfacenti.

Ascolti tv 25 31 agosto, la sfida (al ribasso) delle ammiraglie

Nella settimana dal 25 al 31 agosto vi è stata una sfida al ribasso fra le prime serate delle reti ammiraglie. Il lunedì, Elvis al 13,6% su Canale 5 sconfigge Carosello Carosone su Rai 1, fermo al 10,4%. Martedì e giovedì, Watson su Canale 5 ottiene rispettivamente il 10,6% ed il 9,9%, perdendo contro la diretta concorrente, rispettivamente al 14,6% ed al 13,9% con Il Segreto di Isabelle e Un Professore.

Mercoledì, la pellicola sull’ammiraglia Mediaset Nata per te è premiata con il 15,6%, mentre il finale de Il Segreto di Isabelle si ferma al 12,9%. Il ritorno di Tradimento, il venerdì, è premiato con il 16,4%, permettendo a Canale 5 di sconfiggere Le Ragazze di Carta su Rai 1 (fermo al 13%). Sostanziale pareggio, invece, il sabato, con Evviva! e Ciao Darwin rispettivamente al 14,8% ed al 14,9%.

La domenica, infine, Canale 5 con La Notte nel Cuore si ferma al 15,4%, subendo il sorpasso delle repliche di Imma Tataranni, che su Rai 1 toccano il 15,5%.

Le altre prime serate

Per quel che concerne le prime serate delle altre reti, nella settimana dal 25 al 31 agosto è in risalto l’eccezionale risultato di Formidabile Discoring, che il martedì su Rai 2 ottiene il 7,9%. Malissimo, nella stessa giornata ma su Rai 3, il Rifkin’s Festival, al 2,5%.

Venerdì, TV8 ha mandato in onda, in prima visione in chiaro, la puntata d’esordio di Pechino Express Fino al tetto del mondo, che riceve il 5% di share. Su Italia 1 sono sempre ottimi gli ascolti delle serie appartenenti all’universo narrativo denominato Chicago ONE. I titoli Chicago PD, Chicago MED e Chicago Fire, proposti il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, hanno ricevuto rispettivamente l’8,1%, il 7% ed il 6,2%. Da segnalare, sempre su Italia 1 ma il martedì, l’eccezionale risultato dello Yoga Radio Estate, che tocca il 9,4%.

Ascolti tv 25 31 agosto, bene la pallavolo

Per quel che concerne le altre fasce orarie, la settimana dal 25 al 31 agosto evidenziano gli ottimi ascolti tv delle partite dell’Italia di pallavolo. La Nazionale, impegnata nei Mondiali, il 26 agosto ha affrontato il Belgio a mezzogiorno su Rai 2 e la sfida tocca l’8,4%. Ancora meglio ha fatto il 30 agosto: alla stessa ora e nella medesima rete, l’ottavo di finale vinto contro la Germania ha appassionato il 10,1% di share. Molto bene anche il tennis in chiaro. Sempre il 30 agosto, in occasione del match di Sinner, la rete SuperTennis TV ha toccato il 6%.