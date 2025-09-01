Si riaccendono i riflettori su BellaMa. Il talent di Pierluigi Diaco tornerà in onda, su Rai 2, a partire da lunedì 8 settembre, ma da oggi, 1° settembre, è possibile seguire Aspettando BellaMa 2025.

Aspettando BellaMa 2025, una serie di speciali dedicati al casting

Si riconferma, dunque, anche alla vigilia della quarta edizione, l’appuntamento con Aspettando BellaMa. Così come accaduto nelle passate stagioni, il format, spin off di BellaMa, è composto da cinque puntate speciali.

Esse sono trasmesse nel pomeriggio, da lunedì 1° a venerdì 5 settembre. Gli appuntamenti partono alle ore 15:30 circa ed hanno una durata di poco superiore ad un’ora. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

L’obiettivo del programma è molto semplice: mostrare alcuni dei casting effettuati nelle scorse settimane, per far conoscere ai telespettatori i protagonisti della prossima edizione di BellaMa. Non solo gli opinionisti, dunque, ma anche i membri della compagine dei Boomer e quelli della Generazione Z.

Aspettando BellaMa 2025, la conduzione è affidata a Roberta Capua

Al timone di Aspettando BellaMa 2025 è riconfermata la coppia già presente dodici mesi fa. In primis è atteso Pierluigi Diaco, inventore e conduttore sin dalla prima edizione di BellaMa. Con lui c’è Roberta Capua, conduttrice che riveste il ruolo di madrina dei casting per la terza edizione consecutiva.

Altro volto presente ad Aspettando BellaMa è quello di Domenico Restuccia. Quest’ultimo, durante le varie puntate di BellaMa, è il cosiddetto Dottor Web, oltre ad aver lavorato anche come inviato in occasione della settimana del Festival di Sanremo. Chiude il parterre di padroni di casa dello show Rosa Sorrentino, giovane vincitrice della prima edizione di BellaMa.

Le novità in vista dell’8 settembre

Aspettando BellaMa non sarà l’unico spin off di BellaMa ad andare in onda nel corso della stagione. Per Pierluigi Diaco e tutta la squadra di autori si prospetta un settembre decisamente molto intenso. La prima puntata, come già detto, inizierà il prossimo 8 settembre, come sempre dalle 15:30 circa su Rai 2. Al centro delle puntate vi sono le sfide fra gli esponenti dei Boomer e della Generazione Z.

Il 14 settembre prossimo, invece, inizierà il format BellaMa di Sera, trasmissione ispirata a BellaMa ed in onda a partire dalle ore 21:05, come sempre su Rai 2. Lo show mira a raccontare, attraverso il prezioso patrimonio culturale costituito dalle canzoni, l’evoluzione del costume nel nostro Paese e il sentimento popolare degli italiani. Il conduttore Pierluigi Diaco, nel prime time, sarà affiancato da numerosi ospiti, fra cui Valeria Marini e Flora Canto.