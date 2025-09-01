Prende il via lunedì 1° settembre l’edizione 2025 di Avanti un Altro. Lo show, guidato dalla storica coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, occupa la fascia del preserale di Canale 5, prendendo il via alle ore 18:45 circa.

Avanti un Altro 1° settembre, l’inedita sfida contro Reazione a Catena

Per Avanti un Altro, l’edizione 2025 prende il via con una piccola rivoluzione, che riguarda la data di messa in onda. Il format ha esordito a settembre del 2011 e nelle prime cinque edizioni, ovvero fino al 2015, è sempre partito a settembre. Negli ultimi nove anni, tuttavia, Mediaset aveva deciso di proporre lo show sempre a stagione inoltrata, a partire dal mese di gennaio, sfidando dunque L’Eredità.

Con il ritorno della trasmissione a settembre, la rete ammiraglia del Biscione dà vita ad una sfida inedita negli ascolti. Il format guidato dalla coppia Bonolis-Laurenti sfida Reazione a Catena su Rai 1, che ha vinto in scioltezza il confronto delle ultime settimane contro Sarabanda.

Avanti un Altro è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci ed esportato in vari paesi del mondo, è visibile anche in streaming mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.

Nessun cambiamento significativo nel meccanismo di funzionamento

Edizione nuova, regolamento vecchio. Avanti un Altro, nell’edizione 2025, non presenta cambiamenti di sorta nel meccanismo di funzionamento.

Fra esibizioni e gag comiche, i conduttori accolgono vari concorrenti, chiamati a rispondere a vari quesiti di cultura generale. In caso di risposta esatta, i partecipanti hanno la possibilità di pescare un pidigozzo dal pidigozzaro, che contiene bussolotti con ingenti cifre economiche, ma anche con penalità varie.

Alla fine della partita, lo sfidante che ha raccolto il montepremi provvisorio più alto è il campione ed ha la possibilità di affrontare il gioco finale. In esso, il concorrente deve riuscire a rispondere, in modo errato, a ventuno quesiti per vincere il jackpot.

Avanti un Altro 1° settembre, torna il Salottino

Ad arricchire le puntate di Avanti un Altro, anche nel 2025, ci sono gli interventi del Salottino. Esso è capitanato dalla confermata Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri. Numerosi i personaggi presenti nel corso dello show, fra cui la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, oltre agli storici Fitness, XXXL, il Coreografo e Brasile. Ognuno di loro, quando sono selezionati dai concorrenti, effettuano delle domande legate al loro universo ai concorrenti.