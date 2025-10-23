In questa primissima parte di stagione vi sono stati degli show che hanno deluso ed altri che, invece, hanno ottenuto ascolti superiori alle previsioni. Vi è, poi, un’altra categoria di programmi tv, ovvero gli intoccabili, che confermano i loro eccellenti dati Auditel a prescindere dalla controprogrammazione.

Programmi tv intoccabili, il caso de La Ruota della Fortuna

Il primo format che ha dimostrato di essere sostanzialmente immune a qualsiasi tipologia di controprogrammazione è La Ruota della Fortuna.

Il game show di Gerry Scotti e Samira Lui, leader dell’access prime time, ottiene tutti i giorni ottimi ascolti su Canale 5, e non solo contro Affari Tuoi. La scorsa domenica, nonostante i cinque minuti guidati da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai 1, il programma di Scotti e Lui ha superato i 4 milioni e 900 mila spettatori con il 24,8% di share.

Ma il successo de La Ruota della Fortuna diventa ancora più evidente nel momento in cui si è dovuta confrontare con la Nazionale di calcio. Il 14 ottobre, il match Italia-Israele ha intrattenuto 7,6 milioni di spettatori con il 36,2% di share. Ma nonostante tale dato, il game del Biscione ha tenuto compagnia a 5 milioni e 200 mila persone, con il 23,5%. Si tratta di un dato che ha subito un calo di appena 200 mila unità rispetto al giorno precedente.

I programmi di Maria De Filippi

Nella categoria degli intoccabili ci sono, senz’altro, tutte le produzioni curate da Maria De Filippi, a partire da Uomini e Donne, quotidianamente leader nella sua fascia oraria, con una share che ondeggia fra il 23% ed il 24% di share.

Il sabato sera, Canale 5 ha vinto tutte le sfide grazie a Tu Si Que Vales, le cui prime quattro puntate hanno divertito una media di poco più di 3 milioni e 900 mila spettatori con il 27,13%. Un format che non sembra essere scalfito neanche dalla Nazionale, con la quale si è confrontata l’11 ottobre, data nella quale TSQV ha appassionato poco meno di 4 milioni di persone con il 27,50%, segnando addirittura un aumento (seppur lieve) rispetto alla settimana precedente.

Impossibile, poi, non citare Amici. I pomeridiani della domenica sono inarrivabili per la concorrenza, con i quattro appuntamenti trasmessi che hanno divertito, di media, 2 milioni e 900 mila spettatori con il 24,36%.

Programmi tv intoccabili, il daytime tra Forum e Geo e la prima serata

Altri format intoccabili della tv italiana sono, nel daytime, Forum e Geo. Il primo, guidato da Barbara Palombelli, è in onda quest’anno con la 41esima edizione ed ha mostrato un’eccellente stabilità nei dati di ascolti, vincendo spesso e volentieri contro la concorrenza. Il secondo, storico titolo di Rai 3, nonostante la costante lotta fra le ammiraglie rimane una garanzia per la rete, sfiorando spesso il milione di spettatori ed il 10% di share.

In prima serata, una certezza granitica è Tale e Quale Show di Rai 1. Il programma di Carlo Conti, nonostante un cast di concorrenti privo (tranne qualche eccezione) di nomi mediaticamente capaci di smuovere il pubblico, nel primo mese di messa in onda ha una media di poco inferiore ai 3 milioni di telespettatori ed al 20% di share.

Infine, per il genere approfondimento, il format intoccabile negli ascolti è DìMartedì. Guidato da Giovanni Floris su La7, l’edizione segna al momento una media dell’8,6% di share. Da segnalare il dato del 14 ottobre: nella serata che Rai 1 ha dedicato ad Italia-Israele, il talk ha ricevuto un ottimo 8,2%, permettendo a La7 di essere la terza rete più vista della serata, dietro solo alle ammiraglie.