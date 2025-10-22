Stasera in tv giovedì 23 ottobre 2025
Stasera in TV giovedì 23 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
23 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione di questa sera in tv giovedì 23 ottobre 2025 offre un ricco palinsesto che include fiction, talent show, talk di approfondimento e film cult. Su Rai 1 debutta la fiction sociale Noi del Rione Sanità. Contemporaneamente, Canale 5 ospita la finale di Io Canto Family. Sky Cinema propone l’epica saga di Il Signore degli Anelli, con Le due Torri e l’atteso prequel La guerra dei Rohirrim.

Stasera in TV giovedì 23 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Noi del Rione Sanità – Episodio 1
    Fiction che ambientano a Napoli, che racconta disagio sociale e riscatto giovanile.
  • Rai 1 – 23:40 – Porta a Porta
  • Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
    Talk di attualità e cronaca che conduce Milo Infante.
  • Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice
    Geppi Cucciari conduce il programma culturale con ospiti e rubriche.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:30 – Io Canto Family – Finale
    Michelle Hunziker conduce l’ultima puntata del talent musicale.
    Coach: Ermal Meta, Giusy Ferreri, Sal Da Vinci, Serena Brancale.
    Giuria: Patty Pravo, Noemi.
    Ospiti: Renato Zero, Alessandra Amoroso.
  • Italia 1 – 21:20 – Fast & Furious 9
    Dom Toretto affronta il fratello Jakob in una corsa contro il tempo.
  • Rete 4 – 21:30 – Dritto e Rovescio
    Talk politico che conduce Paolo Del Debbio.
  • La7 – 21:15 – Piazzapulita
    Corrado Formigli approfondisce temi di attualità.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – Che Tempo Che Fa – Best Of

I film di questa sera in TV giovedì 23 ottobre 2025

  • Noi del Rione Sanità (Rai 1): Fiction sociale che ambientano a Napoli.
  • Fast & Furious 9 (Italia 1): Azione e inseguimenti con Vin Diesel.
  • Il Signore degli Anelli – Le due Torri (Sky Cinema Collection): Frodo e Sam proseguono il viaggio verso Mordor.
  • Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim (Sky Cinema Collection): Prequel animato che ambientano 183 anni prima della trilogia.

I film su Sky giovedì 23 ottobre 2025

Sky Cinema Collection

06:35 – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001)
09:35 – Il Signore degli Anelli – Le due Torri – Parte 1 (2002)
12:35 – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (2004)
16:00 – Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim (2024)
18:15 – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (replica)
21:15 – Il Signore degli Anelli – Le due Torri (2002)
00:40 – Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim (replica)
02:50 – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (replica)

Sky Cinema Uno

07:00 – C’era una volta il crimine (2022)
09:00 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015)
11:00 – Povere creature! (2023)
13:15 – Il sesso degli angeli (2022)
15:00 – La guerra di Charlie Wilson (2007)
17:00 – Il talento di Mr. Ripley (1999)
19:00 – Interstellar (2014)
21:00 – Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim (2024)
23:15 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (replica)

Sky Cinema Due

08:00 – Gioventù bruciata (1955)
10:00 – Cuori Ribelli (1992)
12:15 – Hurricane – Il grido dell’innocenza (1999)
14:30 – The Son (2022)
16:30 – Il colore della libertà (2006)
18:30 – Unbroken (2014)
21:15 – Scarface (1983)
00:45 – Kiss Kiss Bang Bang (2005)

