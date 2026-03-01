Sabato 28 febbraio si è svolta la finale di Sanremo 2026 e di seguito analizziamo gli ascolti. Il biennio di Carlo Conti, che ha ceduto il testimone in diretta a Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027, è terminato con un buon riscontro del pubblico.

Sanremo 2026 ascolti finale, il dato (parziale)

La finale di Sanremo 2026 è partita con la lunga anteprima, denominata Sanremo Start e visibile dalle 20:43 alle 21:40. Essa ha tenuto compagnia a 11 milioni e 700 mila spettatori, con una share del 53,2%.

La prima parte, in onda dalle 21:45 alle 23:34, ha appassionato 13 milioni e 299 mila spettatori con il 64,4% di share. La seconda parte, fino alle ore 01:59, ha divertito 8 milioni e 757 mila spettatori, con il 74,4% di share.

La media della serata, dunque, è pari a 10 milioni e 757 mila spettatori, con il 68,8% di share. Si tratta di un dato che, comunque, è ancora parziale: la proclamazione del vincitore, infatti, è arrivata dopo le ore 02:00, fascia che l’Auditel non rileva. Per vedere questi dati, dunque, occorre attendere la mattinata del 2 marzo.

Il confronto con lo scorso anno

Carlo Conti, esattamente come accaduto per la serata delle cover del venerdì, non è riuscito a superare sé stesso. Lo scorso anno, infatti, il conduttore aveva ottenuto, con la puntata del sabato, un ascolto medio decisamente molto alto, pari al 73,1%, con poco meno di 13 milioni e mezzo di telespettatori.

In particolare, la prima parte, proposta dalle 21:22 alle 23:30, aveva intrattenuto 15 milioni e 900 mila spettatori, con il 69% di share. La seconda ed ultima parte, invece, aveva tenuto incollati di fronte allo schermo ben 11 milioni e 100 mila persone, con il 79,1% di share.

Quello di ieri, al netto della parte mancante, è comunque un dato in netto calo rispetto a dodici mesi fa.

Sanremo 2026 ascolti finale, inarrivabile il record del 2024

La finale di Sanremo 2026 è la terza più vista dal 1999 ad oggi. Oltre al dato dello scorso anno, infatti, è irraggiungibile il record siglato da Amadeus nel 2024, che affiancato da Fiorello superò una media di 14 milioni di telespettatori, con una share del 74,1%.

Analizzando gli ascolti di ieri, sabato 28 febbraio, emerge il risultato Auditel del PrimaFestival. Il programma che anticipa la kermesse vera e propria, visibile dalle 20:32 alle 20:40 circa, ha tenuto compagnia a 8 milioni ed 84 mila persone, con una share che è arrivata al 40,4%. Si tratta di un dato in nettissimo calo rispetto a dodici mesi fa, quando l’ultima puntata aveva divertito 10 milioni e 200 mila spettatori con il 48,9% di share.