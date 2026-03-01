Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026. L’artista ha ottenuto tale riconoscimento grazie al singolo Per sempre sì.

Sanremo 2026 Sal Da Vinci, il trionfo dopo terzo posto del 2009

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è dunque riuscito a trionfare, sul palco dell’Ariston, alla seconda partecipazione nella manifestazione canora.

La prima è avvenuta nel 2009, quando la conduzione era affidata alla coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In tale anno, il Big aveva lanciato l’inedito intitolato Non riesco a farti innamorare, con il quale si era piazzato al terzo posto.

A diciassette anni di distanza, per Sal Da Vinci arriva la rivincita. La vittoria a Sanremo 2026 è giunta con la hit Per sempre sì, che il cantante ha anche scritto e composto insieme ad Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Francesco Sorrentino e Joe Kremonts. La produzione è firmata da Merk & Kremont.

Altro tormentone dopo Rossetto e caffè

Sal Da Vinci, dunque, prosegue il proprio momento di enorme popolarità, iniziato nell’estate del 2024. Oramai due anni fa, il cantante ha pubblicato Rossetto e Caffè, che è diventato in poco tempo virale sui social, soprattutto su TikTok e che è stato certificato doppio disco di platino.

Un singolo che, fra l’altro, Da Vinci ha portato anche sul palco dell’Ariston nel 2024, quando ha duettato, come ospite nella serata del venerdì, insieme ai The Kolors. Da segnalare, inoltre, il suo impegno, ad ottobre dello scorso anno, come coach ad Io Canto Family.

A maggio, salvo rinunce che sembrano attualmente poco probabili, Sal Da Vinci parteciperà all’Eurovision Song Contest, in rappresentanza dell’Italia.

Sanremo 2026 Sal Da Vinci, il podio ed il peso del televoto

Sal Da Vinci, acclamatissimo dal pubblico del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse, ha chiuso, nella classifica finale di Sanremo 2026, davanti alla sorpresa Sayf, classe 1999 che ha portato la hit Tu mi piaci. Sul terzo gradino del podio, invece, si è fermata Ditonellapiaga, data da molti come favorita alla vigilia ed in gara con Che fastidio!. La top five è completata con Arisa e la sua Magica favola e Fedez e Marco Masini con Male necessario.

Per la vittoria di Sal Da Vinci sono state fondamentali i voti della Sala Stampa e della Giuria delle Radio. Al televoto, infatti, l’artista si era posizionato secondo con il 23,6%, dietro a Sayf che, invece, aveva trionfato con 26,4%.