La televisione, si sa, permette di abbattere le barriere e le distanze. Il piccolo schermo, seppur raramente, permette anche di far vedere la medesima persona, nello stesso momento, in due luoghi differenti. È quello che succederà sabato 14 marzo a Sal Da Vinci, che sarà il protagonista più atteso sia del prime time di Rai 1 e di Canale 5.

Sal Da Vinci 14 marzo Rai 1 Canale 5, il rinnovato invito a Sanremo Top

Su Rai 1, sabato 14 marzo, è in onda la seconda ed ultima puntata di Sanremo Top. La trasmissione, annunciata già da settimane, è guidata da Carlo Conti con Nino Frassica ed ha al centro delle scene tutti i 30 Big del Festival di Sanremo più i due finalisti del circuito di Sanremo Giovani.

Il primo appuntamento è andato in scena lo scorso 7 marzo ed il conduttore ed ex direttore artistico della kermesse ha accolto, sul palco, il vincitore Sal Da Vinci, che ha intonato Per sempre sì.

A margine della sua esibizione, Conti ha rivolto un invito all’artista a partecipare anche alla seconda puntata.

Sal Da Vinci 14 marzo Rai 1 Canale 5, su Mediaset il concerto in replica

Come già accennato, però, Sal Da Vinci sarà protagonista, sabato 14 marzo in prima serata, anche su Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione, infatti, trasmette, dalle ore 21:30 circa, il concerto che l’artista napoletano ha svolto la scorsa estate a Napoli.

Un evento, sottotitolato Stasera che sera!, che Canale 5 ha già proposto lo scorso dicembre e che si è svolto nella centrale Piazza Plebiscito alla presenza di molti ospiti. Fra gli altri, sono intervenuti, nella serata, Paolo Bonolis, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Fausto Leali, Martina Stella, Clementino e Fabio Esposito.

A loro si aggiungono altri due cantanti che, ancora una volta, acquisiscono il dono dell’ubiquità e canteranno, nella medesima serata, su entrambe le reti ammiraglie. Stiamo parlando di Serena Brancale e Raf, che su Canale 5 duettano con Sal Da Vinci nel concerto e che su Rai 1, a Sanremo Top, intonano i brani con i quali hanno gareggiato nella kermesse, cioè Qui con me ed Ora e per sempre.

Il cambio di programmazione dell’ammiraglia Mediaset

Se Sanremo Top era previsto già da settimane (nonostante l’invito a Sal Da Vinci a partecipare anche al secondo appuntamento sia arrivato solamente lo scorso sabato), la messa in onda del concerto su Canale 5 è una mossa ufficializzata nelle scorse ore.

A sorpresa, infatti, Mediaset ha deciso di non proporre C’è posta per te con Maria De Filippi, probabilmente cercando, in maniera legittima, di contro-programmare lo spin off della kermesse sfruttando l’enorme momento di popolarità che sta vivendo Da Vinci proprio grazie alla vittoria del Festival.