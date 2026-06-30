Su Sky Cinema Suspense va in onda Vita privata, thriller psicologico francese del 2025 diretto da Rebecca Zlotowski. Il titolo originale è Vie privée e il film vede protagonista Jodie Foster in uno dei ruoli più complessi della sua carriera recente.

La protagonista è Lilian Steiner, una psichiatra americana che vive e lavora a Parigi. Quando una sua paziente, Paula Cohen-Solal, muore improvvisamente, tutti parlano di suicidio. Lilian, però, non riesce ad accettare quella versione e comincia a sospettare che dietro la morte della donna possa nascondersi un delitto.

Regia, produzione e protagonisti del film Vita privata

Vita privata è diretto da Rebecca Zlotowski, regista francese già autrice di film come Planetarium, Grand Central e I figli degli altri. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Zlotowski insieme a Anne Berest e Gaëlle Macé.

Il film mescola thriller, commedia nera, analisi psicologica e riflessione sui rapporti familiari. Al centro non c’è soltanto l’indagine sulla morte di Paula, ma anche il percorso interiore di Lilian, una donna abituata ad ascoltare i problemi degli altri ma sempre meno capace di affrontare le proprie fragilità.

Jodie Foster interpreta Lilian Steiner, psichiatra affermata e apparentemente controllata. Dopo la morte della paziente, Lilian viene travolta da un senso di colpa crescente. Il dubbio che Paula possa essere stata uccisa la porta a oltrepassare i confini professionali e a entrare sempre più nella vita privata della donna.

Accanto a lei c’è Daniel Auteuil nel ruolo di Gabriel Haddad, ex marito di Lilian e oculista. Nonostante il divorzio, Gabriel resta una presenza importante nella sua vita e finisce per aiutarla nelle indagini.

Virginie Efira interpreta Paula Cohen-Solal, la paziente morta in circostanze misteriose, mentre Mathieu Amalric dà volto a Simon Cohen-Solal, marito di Paula. Nel cast figurano anche Vincent Lacoste, Luana Bajrami, Sophie Guillemin, Irène Jacob e Aurore Clément.

Dove è stato girato?

Vita privata è stato girato in Francia, soprattutto tra Parigi e la Normandia.

Parigi è il cuore della storia. Qui Lilian vive, lavora e riceve i suoi pazienti nel proprio appartamento-studio. La città viene mostrata in una dimensione meno turistica e più intima: strade, interni borghesi, studi medici, appartamenti e luoghi quotidiani diventano lo scenario della sua crisi.

Le riprese hanno coinvolto anche la Normandia, utilizzata per le parti dell’indagine che portano Lilian lontano dal suo ambiente abituale. Il contrasto tra la vita ordinata di Parigi e i paesaggi più isolati della provincia francese accompagna il progressivo smarrimento della protagonista.

Tra le location riconoscibili figura anche la Bibliothèque Mazarine di Parigi, utilizzata per alcune sequenze legate alla ricerca e ai segreti che emergono nel corso della vicenda.

Trama del film Vita privata

La trama di Vita privata segue la dottoressa Lilian Steiner, psichiatra americana stimata che vive a Parigi. Lilian trascorre le sue giornate ascoltando le fragilità dei pazienti, registrando le sedute su MiniDisc e mantenendo una distanza emotiva rigorosa da tutto ciò che la circonda.

La sua routine viene sconvolta quando scopre che Paula Cohen-Solal, una delle sue pazienti, è morta. La versione ufficiale parla di suicidio attraverso medicinali prescritti dalla stessa Lilian.

La figlia di Paula, Valérie, invita la psichiatra alla veglia funebre, ma il marito della donna, Simon, la accusa apertamente di essere responsabile della tragedia. Quelle parole colpiscono Lilian più di quanto voglia ammettere.

La psichiatra comincia così a rileggere le ultime sedute di Paula. Emergono tensioni familiari, paure legate alla figlia, problemi economici e una complessa eredità lasciata dalla zia Pearl. Lilian si convince che la morte di Paula non sia stata un gesto volontario.

Decide quindi di indagare da sola, coinvolgendo l’ex marito Gabriel. I due seguono Simon, raccolgono indizi e provano a capire chi abbia modificato alcune prescrizioni mediche. Nel frattempo, Lilian viene tormentata da telefonate anonime, intrusioni nel suo studio e dalla sparizione della registrazione dell’ultima seduta di Paula.

L’indagine, però, si intreccia sempre di più con i suoi problemi personali. Lilian deve affrontare il rapporto difficile con il figlio Julien, il legame irrisolto con Gabriel e un senso di colpa che la spinge a dubitare persino delle proprie capacità professionali.

Spoiler finale

Nel finale di Vita privata, Lilian arriva a sospettare che Simon abbia ucciso Paula per ottenere l’eredità della zia Pearl. Tutti gli indizi sembrano condurre verso di lui: i farmaci modificati, la sua nuova vita con un’altra donna, la sparizione della registrazione e il comportamento aggressivo nei confronti della psichiatra.

Lilian e Gabriel arrivano perfino a introdursi nella casa di Simon, convinti di poter trovare la prova decisiva. Ma la situazione prende una piega diversa quando Simon consegna a Lilian il MiniDisc mancante con l’ultima seduta di Paula.

Ascoltando la registrazione, Lilian scopre la verità. Paula aveva davvero modificato la propria prescrizione medica. Aveva usato i farmaci per avvelenare la zia Pearl, dalla quale aveva ricevuto una grossa eredità.

Schiacciata dal senso di colpa, Paula aveva lasciato un messaggio di confessione prima di togliersi la vita. Simon non era quindi l’assassino e neppure Valérie era coinvolta nella morte della madre.

La scoperta costringe Lilian a confrontarsi con i propri errori. Aveva trasformato il dolore della paziente in un caso da risolvere, senza riuscire ad ascoltare davvero quello che Paula aveva cercato di comunicarle.

Nel finale Lilian si riavvicina al figlio Julien e conserva un rapporto affettuoso con Gabriel. Torna a lavorare, ma decide di non registrare più le sedute dei pazienti. Per la prima volta, sceglie di ascoltare senza cercare immediatamente una spiegazione o una soluzione.

Cast completo del film Vita privata

Il cast di Vita privata riunisce interpreti francesi e internazionali, guidati da Jodie Foster nel ruolo di una psichiatra travolta da un’indagine sempre più personale.