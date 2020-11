Muti-McGill Prove e Concerto è il titolo del nuovo appuntamento in onda da questa sera s Rai 5. Quattro serate con il Maestro Riccardo Muti, che alternando tecnica e aneddoti, svelano i segreti e l’architettura di alcuni capolavori della musica colta.

Per il 2020, ad affiancare il Maestro Muti è, in tre appuntamenti del ciclo, David McGill, per quasi vent’anni primo fagotto alla Chicago Symphony Orchestra e uno dei maggiori virtuosi di questo strumento.

In programma le prove e il concerto della Sinfonia Haffner di Mozart, il Concerto in Si bemolle maggiore per fagotto e orchestra K191 sempre di Mozart, le sinfonie dalle opere Giovanna d’Arco e La battaglia di Legnano, di Verdi, con l’ausilio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Muti-McGill: Prove e Concerto la prima puntata

Nell’appuntamento in onda giovedì 12 novembre alle 21.15 il maestro Muti e il solista McGill, con l’Orchestra Cherubini, provano “Fantasia per fagotto su vari pensieri del Trovatore del Maestro Giuseppe Verdi” del 1854 di Francesco Cappa.

Si tratta della prima esecuzione dal suo ritrovamento: è la partitura riportata alla luce sotto la direzione del Maestro Elsa Evangelista, a Napoli, Novembre 2015

Solista David McGill

Inoltre il maestro Muti e l’Orchestra Cherubini provano anche Sinfonia da “Giovanna d’Arco“ e Sinfonia da “La battaglia di Legnano” di Giuseppe Verdi. La data per la prima è il 1845, la seconda del 1859.

Repliche sono previste sabato 14 in tarda mattinata e domenica 15 nel tardo pomeriggio

Ecco la programmazione per Giovedì 19 novembre in prima serata

Riccardo Muti dirige l’Orchestra Cherubini in Concerto (musiche di Mozart, Cappa, Verdi). Fagotto David McGill

Repliche sabato 21 in tarda mattinata e domenica 22 nel tardo pomeriggio.

L’Orchestra Cherubini

Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha il nome di uno dei massimi compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo. Questo per sottolineare una forte identità nazionale e l’obiettivo di avere una visione europea della musica e della cultura.

L’Orchestra, che si pone come strumento privilegiato di congiunzione tra il mondo accademico e l’attività professionale, ha sede tra le città di Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti.