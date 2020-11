Le Iene Show torna questa sera, giovedì 12 novembre 2020, alle 21.20 su Italia 1. Conducono Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei che già due settimane fa era in studio in quanto guarita dal Covid.

Ancora servizi a tema Covid anticipati sul sito ufficiale Iene.it per questa sera. Le ricerche sul plasma iperimmune come cura per la malattia proseguono promettenti. Le Iene intervistano medici ed esperti del settore per capire come mai molti ospedali italiani siano ancora restii a somministrarla.

I nostri visoni sono portatori di Covid? L’inchiesta delle Iene negli allevamenti nazionali di visoni porta alla luce verità scomode che metterebbero a rischio il commercio di tali animali. La Danimarca, primo paese in Europa per la produzione di pellicce, sta abbattendo i suoi 17 milioni di visoni, dopo la scoperta di una mutazione di coronavirus avvenuta negli allevamenti. In questo caso è l’uomo ad aver contagiato i visoni.

Le Iene 12 novembre 2020, la diretta

Il primo servizio trasmesso è una raccolta di testimonianze di vari addetti del personale sanitario nazionale. In molte strutture ospedaliere la seconda ondata di contagi ha colto tutti impreparati, e oggi la situazione è tragica. Pazienti malati di Covid insieme ad altri in attesa al pronto soccorso, pochi medici, spazi insufficienti per i ricoveri.

Un complice delle Iene è riuscito a registrare immagini esclusive all’interno di alcuni ospedali a Napoli.

Anche il secondo servizio è a tema Covid. E’ l’inchiesta sul plasma iperimmune, che sempre più ospedali nazionali e nel mondo stanno impiegando come cura per il Covid. Un ulteriore problema sarebbe la disponibilità sempre inferiore di plasma iperimmune da impiegare per le terapie.

Le Iene 12 novembre 2020, l‘intervista a Fiorella Mannoia

E’ poi trasmessa un’intervista a Fiorella Mannoia, cantante, ma che ha lavorato in passato anche come attrice.

La Mannoia racconta di apprezzare i videogiochi e di essere stata una controfigura per le scene d’azione in alcune pellicole. Da qui, il titolo dell’intervista delle Iene: Fiorella Rock!

“Ce la dobbiamo fare: mettetevi la mascherina e fate la vostra parte” dichiara la cantante al termine del servizio.