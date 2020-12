Stasera in Tv mercoledì 30 dicembre. Su Rete 4 Veronica Gentili conduce una nuova puntata di Stasera Italia Speciale. Su Iris va in onda il film di Woody Allen, Blue Jasmine.

Stasera in Tv mercoledì 30 dicembre 2020 programmazione Rai

Rai 1 trasmette, alle 21.25, il film drammatico del 2018, Nelle tue mani con Kristin Scott Thomas. Mathieu vive nella periferia di Parigi assieme alla madre e ai due fratelli. E’ un ragazzo ribelle, commette diversi furti, ma ha una vera passione per la musica. Quando un professore del Conservatorio lo sente suonare il pianoforte della stazione, la sua vita cambia.

Su Rai 2, alle 21.25,è previsto il film commedia del 2009, Alvin Superstar 2 con Zachary Levi. Alvin, Simon e Theodore tornano a scuola. Per evitare la sospensione si iscrivono al concorso musicale scolastico. Dovranno affrontare le temibili Chipettes, una band femminile.

Rai 3 manda in onda, alle 21.25, l’ultima puntata di Qui e adesso. Massimo Ranieri, dal teatro Sistina di Roma, ospita Irama, Gianna Nannini, Paolo Jannacci, Nina Zilli, Adriano Panatta. Presenti anche Marino Bartoletti, Maria Di Biase, Le Ebbanesis e The Jackal, presenze fisse dello show.

Stasera in Tv mercoledì 30 dicembre Programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, propone Stasera Italia Speciale. Veronica Gentili sostituisce Barbara Palombelli nel periodo festivo anche nello speciale del mercoledì. Tra i temi della puntata: la crisi economica ed il vaccino contro il Covid 19.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda la seconda puntata della fiction Fratelli Caputo con Cesare Bocci e Nino Frassica. Dopo il crollo del tetto della scuola, Patrizia decide di organizzare una raccolta fondi destinata alla sua ricostruzione. Nel frattempo Nino finge di conoscere Red Canzian dei Pooh. Ma non sa che il cantante si trova proprio a Roccatella.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film drammatico del 1994, Forrest Gump con Tom Hanks. Forrest Gump non è intelligente come gli altri ragazzi ma la madre lo sprona ad affrontare la vita perché può riservagli molte sorprese. Riuscirà infatti a diventare un uomo di successo grazie ad una serie di fortunate vicissitudini.

Stasera in Tv programmi La7, Tv8

La7, alle 21.25, trasmette Atlantide storie di uomini e mondi. Andrea Purgatori introduce il film drammatico del 2007 di Paul Thomas Anderson, Il petroliere; con Daniel Day- Lewis. La pellicola racconta la nascita del commercio petrolifero; avvenuta tra la fine dell’Ottocento e l’inizio Del Novecento.

TV8, alle 21.25, manda in onda Piacere Maisano. Giunge alla seconda edizione la trasmissione condotta da Marco Maisano che racconta l’attualità, i problemi e le tendenze della nostra società.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2015, Blue Jasmine con Cate Blanchett. Jasmine dopo la morte del marito, un finanziere senza scrupoli, si trasferisce nell’appartamento della sorella. Confusa ed in balia degli antidepressivi decide di ricominciare una nuova vita.

Su La5, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2014, Un desiderio per Natale, con Shannen Doherty. Jamie, un ragazzino capriccioso, vuole avere un’altra famiglia che sia in grado di comprargli tutto ciò che desidera. Il sogno si avvera ma…

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film giallo del 2010, Sherlock Holmes- gioco di ombre con Robert Downey Jr. 1981. L’Europa è macchiata da una serie di delitti di matrice anarchica. Sherlock Holmes e il Dr. Watson riescono a scoprire che dietro gli omicidi c’è il pericoloso piano criminale del professor Moriarty.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2005, Orgoglio e pregiudizio con Keira Knightley. Il signor Bennet vive nell’ Hartfordshire assieme alla moglie e alle cinque figlie. Dopo la sua morte le ragazze devono trovare marito per assicurarsi un futuro.

Su Premium Cinema 3, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2018, Puoi baciare lo sposo con Monica Guerritore. Quando Antonio e Paolo decidono di sposarsi devono fare i conti con i genitori del primo, ignari dell’omosessualità del figlio.

I film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2019, John Wick 3- Parabellum con Keanu Reeves. Dopo aver ucciso un importante boss della Camorra, John Wick è costretto a scappare da New York. Sulla sua testa c’è una grossa taglia e per tale motivo molti sicari vogliono catturarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2019, La sfida delle mogli con Kristin Scott Thomas. Kate, moglie di militare al fronte, decide di coltivare la sua passione per il canto formando assieme ad altre donne il coro Military Wives Choir.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2019, Jumanji the next level con Dwayne Johnson. Martha, Fridge e Bethany decidono di partecipare al gioco per riportare Spencer a casa. Ma i pericoli da affrontare sono molti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film biografico del 2016, Pelè, con Kevin de Paula. Il film ripercorre la storia del calciatore brasiliano. Nato in povertà in una cittadina del Brasile, è infatti riuscito a sfruttare il suo talento per avverare il suo sogno.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film giallo del 2020, Un cavallo per la strega con Rufus Sewell. Mark viene convocato dalla Polizia che ha ritrovato una lista di nomi di persone decedute da poco. Tra questi anche il suo nome e quello della sua amante.