Ascolti Tv lunedì 28 dicembre 2020. La bella e la bestia vince la serata in termini di telespettatori e in sovrapposizione con il Gf vip 5. Molti i film. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 28 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 La Bella e la Bestia ha conquistato 4.819.000 spettatori con 20%

Su Rai 2 Pixels ha interessato 1.109.000 telespettatori con 4.3%

Su Rai 3 Maria Teresa 2 ha siglato 905.000 spettatori con 3.4%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto 3.663.000 spettatori con 20.2%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.284.000 spettatori con 5.8%

Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno: 1.210.000 spettatori con 5.6%

Su La 7 Atlantide – Pantani, vita e morte di un pirata: 411.000 spettatori con 2%.

Su Tv8 Das Boot si ferma a 219.000 spettatori con 0.9%

Su NOVE The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha raccolto 987.000 spettatori con 4%.

Ascolti Tv lunedì 28 dicembre 2020, la fascia preserale Blob oltre il 5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.773.000 con 18.6%. L’Eredità: 5.501.000 con 23.3% Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 801.000 persone con 3.8% Su Rai 3 Blob segna 1.407.000 spettatori con 5.5% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.391.000 con 12.1%. Caduta Libera: 3.880.000 con 16.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 890.000 persone con 3.4% Su Italia 1 Studio Aperto Mag raggiunge 813.000 spettatori con 3.7% Su La 7 The Good Wife ha siglato 300.000 con 1.6% Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 253.000 persone con 1% Ascolti Tv lunedì 28 dicembre 2020, l’access prime time Soliti ignoti oltre il 21% Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.956.000 spettatori con 21.4% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.281.000 spettatori con 4.6%. Su Rai 3 I Topi: 1.311.000 con 4.9%. Un Posto al Sole: 1.751.000 con 6.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.882.000 spettatori con 17.5% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.741.000 con 6.4% e 1.644.000 spettatori con 5,8% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.121.000 spettatori con 4.1%. Su Tv8 Ristoranti: 516.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 574.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv lunedì 28, daytime mattutino

Radio 2 Social Club oltre il 4%

Su Rai 1 UnoMattina: 1.212.000 con 17.4%. Storie Italiane 1.452.000 con 18.1% e 1.551.000 con 16.2%. È sempre mezzogiorno 2.132.000 con 14.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 307.000 con 4.3%. 307.000 con 4.3%. Quel piccolo grande miracolo di Natale 457.000 con 3.7%

Su Rai 3 Agorà Speciale ha registrato 500.000 persone con 7.4%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.529.000 con 13.1%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 193.000 con 1.9% e 242.000 con 1.6%

Su Italia 1 God Friended Me ha registrato 331.000 con 3.2%

Su La 7 L’aria che tira 375.000 con 3.8%. L’aria che tira – Oggi 469.000 con 3.1%.

Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 214.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv lunedì 28, day time pomeridiano

Dream Road sostituisce Il Paradiso delle Signore

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 2.023.000 con 12.1%. Dreams Road: 1.320.000 con 9.1%.La Vita Diretta: 2.640.000 con 15.7%

Su Rai 2 Un Natale Mai Raccontato: 700.000 spettatori con 4.1%.

Su Rai 3 Geo 1.986.000 con 11.2%. TGR: 3.968.000 con 21.2%.

Su Canale 5 Beautiful: 3.036.000 spettatori con 15.7%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 922.000 telespettatori con 5,4%

Su Italia 1 Babe Maialino Coraggioso ha raccolto 873.000 con 5.2%

Su La 7 Tagadà ha interessato 407.000 persone con 2.6%

Su Tv8 La Magia del Vischio: 375.000 spettatori con 2.5%

Ascolti Tv lunedì 28, seconda serata

Overland in replica al 7.2%

Su Rai 1 Overland 21 è scelto da 851.000 spettatori con 7.2%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 252.000 spettatori con 1.3%

Su Rai 3 Premio Tenco segna 401.000 con 2.6%

Su Canale 5 C

Su Rete 4 La Rivincita di Natale: 162.000 spettatori con 2.5%

Su Italia 1 I Griffin è visto da 280.000 spettatori con 6%