Eden torna sabato 16 gennaio 2021 alle 21.15 su La7, con la sua seconda puntata. Il programma, condotto da Licia Colò è alla seconda puntata ed è un viaggio alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del nostro Bel Paese e non solo.Il sottotitolo è Un pianeta da salvare.

Eden 16 gennaio 2021 puntata dedicata all’Italia

Questa seconda puntata, interamente dedicata all’Italia, si apre sulle vette dell’Etna. Come Licia Colò ha dichiarato, l’Etna e le zone liitrofe sono, a suo parere, tra le più belle a livello internazionale.

Qui la conduttrice va alla scoperta dei paesaggi unici creati dalla lava e dalla saponaria sicula, pianta tipica della zona e la sola in grado di crescere in un ambiente caratteristico come le pendici del vulcano.

Il racconto dei tesori dell’Etna continua all’interno di una grotta lavica che mostra una prospettiva inedita del paesaggio vulcanico. Poi la Colò prosegue in compagnia di Carlo Caputo, presidente del Parco dell’Etna. Si parla del problema delle micro-discariche di rifiuti e della lotta senza armi a questi abusi.

A chiudere il reportage, un ricordo di Angelo d’Arrigo, documentarista “volante” scomparso, che ha dedicato al vulcano la sua vita e le sue opere.

Il viaggio in terra di Sicilia, poi, termina con la visita alla riserva naturale di Isola Bella nella stupenda Taormina, gioiello che tutto il mondo ci invidia.

Licia Colò in Veneto

Nella seconda parte, la scoperta del Bel Paese si sposta in Veneto, a Valeggio. Si tratta di un comune sulle rive del fiume Mincio, tipico per i suoi angoli suggestivi e mulini ad acqua. La discesa lungo il fiume prosegue verso il Parco Sigurtà maestoso giardino, visitabile dal pubblico, dalle numerose varietà di fiori e piante.

Licia Colò poi si sposta vicino a Bussolengo dove, insieme al suo ideatore, Cesare Avesani si reca in un parco zoo per animali selvatici.Qui il telespettatore fa la conoscenza del bisonte europeo, fratello del più conosciuto esemplare americano. Il percorso in questa regione si conclude lungo la pista ciclabile sul Mincio.

In chiusura di puntata la visita al CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici). Qui gruppi di volontari soccorrono gli animali feriti perché investiti sulle nostre strade.

Ci sono poi due schede: una dedicata ai centenari d’Italia, testimonianza delle zone in Italia dove si vive più a lungo.

E un’altra sui vantaggi dei prodotti a km zero di ottima qualità e a basso impatto ambientale.

Eden puntata extra europea in Perù

Prevista anche una tappa extra europea, in compagnia di Mister Nat. Eden si reca a Kuelap, in Perù, un insediamento pre-inca ad oltre 3000 metri sul livello del mare.

La fortezza di Kuelap è una affascinante e oscura costruzione situata nel nord del Perù, nella regione amazzonica di Chachapoyas. Si erge su una ripida collina sovrastante la valle di Utcubamba, a oltre 00 metri sul livello del mare, ed è costituita da circa 400 costruzioni in pietra protette da alte mura.

Licia Colò conduce anche Il mondo insieme, la domenica su Tv2000.