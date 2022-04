Ulisse-Il piacere della scoperta 16 aprile, Alberto Angela dedica la puntata alla Sardegna

Condividi su

Sabato 16 aprile, in prima serata su Rai 1, è previsto il secondo appuntamento con Ulisse-Il piacere della scoperta. Il conduttore della serata è Alberto Angela. Il divulgatore, anche nella prossima puntata del programma, accompagna il pubblico alla scoperta di luoghi carichi di magia e bellezza. In particolare, la trasmissione di questa sera è dedicata a una delle isole più belle del Mediterraneo: la Sardegna.

Ulisse-Il piacere della scoperta 16 aprile, sarà raccontata una Sardegna insolita

Nel corso della puntata di Ulisse-Il piacere della scoperta di sabato 16 aprile, Alberto Angela effettua un viaggio in una Sardegna insolita. Il conduttore, infatti, mostra al pubblico di Rai 1 le zone meno conosciute, quelle lontane dai luoghi solitamente più frequentati dai turisti.

Alberto Angela, in particolare, mette in risalto le caratteristiche più tradizionali dell’Isola. In primis è mostrato l’azzurro del mare cristallino, così come le pietre. Spazio, poi, anche al vento e all’odore di piante tipiche come il cisto e l’elicrisio. L’Isola, poi, mostra ancora i numerosi segni della sua storia. Nel corso dei secoli, infatti, la Sardegna è stata invasa da numerose civiltà. Mai nessuna, però, è riuscita a dominare la terra sarda.

Ulisse-Il piacere della scoperta 16 aprile, le tappe del viaggio in Sardegna

Alberto Angela, durante Ulisse-Il piacere della scoperta del 16 aprile, si reca in diverse altre zone della Sardegna. Sono mostrare le meravigliose spiagge dell’arcipelago de La Maddalena. Successivamente, Angela arriva sull’isola de L’Asinara. Qui, per anni, è rimasto attivo un importante carcere.

Il divulgatore, poi, raggiunge le miniere dismesse presenti nel Sulcis, nel sud Sardegna. Alberto Angela, poi, continua il proprio racconto tra le pietre nuragiche e le vestigia romane. Da qui, il divulgatore arriva alla Basilica di Saccargia, in provincia di Sassari. Infine, la puntata di Ulisse-Il piacere della scoperta di sabato 16 aprile termina con un approfondimento sulle mura di Alghero.

Nei prossimi appuntamenti, Alberto Angela parla dell’uomo di Neanderthal

Nel corso del viaggio in Sardegna, infine, Alberto Angela non lesina racconti sulle tante tradizioni, storie e leggende dell’Isola. Tutte caratteristiche, queste, che fanno della Sardegna un luogo ricco di magia e mistero.

Il divulgatore torna in prima serata su Rai 1 con un ciclo di quattro puntate inedite di Ulisse-Il piacere della scoperta. La prima, andata in onda la scorsa settimana, si è incentrata sul Titanic. La seconda, come visto, è invece dedicata alla Sardegna. Nella terza puntata, invece, il divulgatore parla dell’uomo di Neanderthal. L’ultimo appuntamento, infine, è dedicato alla belle époque parigina.