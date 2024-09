Paesi che vai 3 marzo, Livio Leonardi alla scoperta delle meraviglie di Pompei

È Pompei la città protagonista di Paesi che vai del 3 marzo. Il programma, che ogni settimana analizza la storia e l’arte di una zona italiana, è condotto da Livio Leonardi. L’appuntamento odierno è fruibile su Rai 2 a partire dalle ore 14:00.

Paesi che vai 3 marzo, l’antenata della pizza

A Paesi che vai del 3 marzo, Leonardi inizia il viaggio a Pompei concentrandosi su una delle scoperte più recenti. Lo scorso anno, durante alcuni scavi eseguiti nel Parco Archeologico, è stato rinvenuto un affresco. In esso è ben visibile un vassoio argentato, sopra il quale è presente un alimento che è decisamente somigliante alla pizza. Secondo gli studiosi si tratta di una focaccia sacrificale, che può essere considerata l’antenato della pizza moderna.

In seguito, durante Paesi che vai del 3 marzo, il padrone di casa mostra al pubblico un ambiente con scalinata che è riemerso solo di recente. Per la prima volta in televisione, inoltre, sono ricostruiti gli istanti successivi alla drammatica eruzione del 79 dopo Cristo.

La Villa di Poppea e la Caserma dei Gladiatori

Paesi che vai raggiunge la Villa di Poppea. Il conduttore, dunque, è nell’area archeologia situata a Torre Annunziata. La residenza imperiale, nei secoli, si è conservata molto bene, al punto da rendere percepibile, ancora oggi, il lusso che qui era presente.

A Pompei, invece, è analizzata la storia della Caserma dei Gladiatori. L’edificio, inizialmente, era utilizzato dai gladiatori per svolgere i loro allenamenti. In seguito, il luogo si è trasformato in una residenza privata. Il padrone di casa racconta una storia d’amore che si è svolta in tale luogo, proprio nei momenti in cui il Vesuvio era in eruzione.

Paesi che vai 3 marzo, il termopolio di Vetruzio Placido

A Paesi che vai è proposto un focus sulla storia di Giulia Felice. La sua casa, conosciuta con il nome di Praedia, si affacciava sulla via principale della cittadina. Felice, con un’intuizione da moderna imprenditrice, è riuscita a far fruttare la sua proprietà, guadagnandosi il rispetto di tutti.

In seguito, un focus è proposto su altri edifici storici di Pompei. Fra questi c’è il termopolio di Vetruzio Placido, luogo di ristoro in cui era possibile acquistare e consumare cibi e bevande. Spazio alla Follonica di Stephanus, lavanderia che utilizzava l’urina per sbiancare le tuniche.

Dopo aver visitato alcuni degli affreschi più famosi del borgo, il viaggio di Paesi che vai del 3 marzo termina con una specialità di questa terra. Stiamo parlando del pomodorino chiamato piennolo, specie che cresce esclusivamente sulle pendici del Vesuvio.