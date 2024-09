Stasera in tv domenica 3 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 3 marzo 2024. Su Rai3, il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Canale 5, il talent di Gerry Scotti, Lo Show dei Record.

Stasera in tv domenica 3 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Màkari, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili. Titolo dell’episodio di stasera, “Tutti i libri del mondo”. Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) cercano le prove per scagionare Marilù, accusata dell’omicidio di Nino Ardente, un vecchio amore al quale era rimasta molto legata. L’uomo, che si guadagnava da vivere vendendo libri usati, era stato in passato un editore di successo.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Mondiali indoor di atletica. Terza e ultima giornata, presso l’Emirates Arena di Glasgow (Scozia), della 19° edizione dei Mondiali Indoor di atletica leggera. Ci sono da assegnare le ultime medaglie per una serata di finali: la staffetta 4×400 uomini e donne, i 60 metri a ostacoli donne, gli 800 e i 1500 metri uomini e donne.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Le sei nuove puntate del programma di Sabrina Giannini spiegano nella loro complessità diverse problematiche: crisi agricola, climatica, del lavoro, delle materie prime. Ma con l’attenzione rivolta anche alle storie di quei rivoluzionari che hanno vinto le loro battaglie per un mondo migliore.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Giuseppe Brindisi chiude la settimana dei talk di Rete 4 con una nuova puntata del programma nato in piena pandemia, quando il Paese era stato diviso in zone di diverso colore in base alla diffusione del contagio. In primo piano, la politica, con le elezioni regionali in Abruzzo in programma il 10 marzo.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo Show dei Record. Seguiamo una nuova e spettacolare puntata del talent di Gerry Scotti in cui i protagonisti non sono solo personaggi a caccia di un posto nel Guinness World Record 2024 con le loro performance: dietro a ciascuno ci sono storie da raccontare che spesso possono diventare esempi di vita quotidiana.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Ha un taglio più culturale e dura circa mezz’ora la puntata in onda l’ultima sera della settimana del talk di Massimo Gramellini, che offre agli ospiti in studio la possibilità di approfondire un tema molto dibattuto in Italia.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Come di consueto a presentare gli ospiti del programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto è Filippa Lagerback. Ad eccezione della prima edizione, l’ex modella svedese è sempre stata nel talk del conduttore ligure.

I film di questa sera domenica 3 marzo 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Antoine Blossier, Remi, con Maleaume Paquin. Remi, un orfano di 10 anni, viene affidato a Vitalis, un musicista di strada che si esibisce in giro per la Francia con il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Coeur. Durante il viaggio Remi scoprirà le proprie origini.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2016, di David Yates, The Legend of Tarzan, con Alexander Skarsgard. Dopo essere cresciuto nella giungla africana, Tarzan (Alexander Skarsgard) ha raggiunto Londra, dove vive da tempo con la moglie Jane (Margot Robbie). Quando viene inviato in Congo come emissario del Parlamento, però, si trova a fronteggiare una serie di insidie e complotti orditi alle sue spalle.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2010, di Harald Zwart, The Karate Kid – La leggenda continua, con Jaden Smith. Trasferitosi in Cina, Dre, dodicenne cresciuto a Detroit, fa amicizia con una compagna di classe, causando l’ira del bullo della scuola: l’amico Mr. Han gli insegna il Kung Fu per difendersi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy Lee Jones. Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiuto due omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Peter Berg, Deepwater – Inferno sull’Oceano, con Mark Wahlberg. Il 20 aprile 2010, un’esplosione devasta una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. La situazione è tragica, ma Mike e gli altri operai lottano per salvare più vite possibili.

Stasera in tv domenica 3 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Luca Guadagnino, A Bigger Splash, con Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton. Paul e Marianne stanno trascorrendo le vacanze sull’isola di Pantelleria. Ma il loro soggiorno è inaspettatamente interrotto da Harry, ex della donna e amico di Paul.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1991, di Kathryn Bigelow, Point Break, con Keanu Reeves, Patrick Swayze. Per finanziarsi, Bodhi e i suoi amici surfisti rapinano le banche mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti. Ma l’agente dell’Fbi Johnny Utah si mette sulle loro tracce.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Chris McKay, Renfield, con Nicholas Hoult. Dopo secoli trascorsi a servire il conte Dracula, Renfield decide di abbandonare questa vita e iniziarne una nuova nella moderna New Orleans. Qui il giovane s’innamora della bella Rebecca.