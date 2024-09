Stasera in tv domenica 10 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 10 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 10 marzo, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Màkari, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili. Titolo dell’episodio di stasera: “La Segreta Alchimia”. Saverio (Claudio Gioè) e Piccionello (Domenico Centamore) sono ospiti della Segreta Alchimia, un bellissimo centro termale. Durante il soggiorno, la proprietaria viene trovata in fin di vita in un lago di sangue. Tutto fa pensare ad una fatalità, ma Saverio intuisce che non si è trattato di un incidente.

Su Rai3, alle 21.00, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Ogni domenica, nel nuovo studio del programma di Sabrina Giannini, il dottor Franco Berrino, uno dei massimi esperti di nutrizione, aiuta a destreggiarsi tra informazioni ingannevoli e abitudini sbagliate dando consigli su come tutelare la salute tra i fornelli. Perché mangiare sano è un diritto di tutti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La politica è sempre in primo piano nel programma domenicale di Giuseppe Brindisi, ma c’è spazio anche per la cronaca e l’economia. Il popolare giornalista è in onda anche da lunedì a venerdì, sempre su Rete 4, con “Il diario del giorno” alle 15.30 subito dopo “Lo sportello di Forum”.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo Show dei Record. Anche stasera, come nelle due precedenti puntate, assisteremo ad alcune prove acquatiche, presentate da Umberto Pelizzari, che si svolgono nella Y-40 The Deep Joy di Padova, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, un record certificato ufficialmente dal Guinness dei primati.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Lo scrittore ed editorialista del Corriere della Sera Massimo Gramellini affronta insieme ai suoi ospiti, nell’edizione di fine settimana del suo talk che è una sorta di inserto culturale, un tema che appassiona e divide gli italiani.

Su Tv8, alle 21.35, Motociclismo: G.P. del Qatar. Scatta la stagione 2024 della Moto Gp. In differita e in chiaro la prima gara del circuito di Losail in Qatar, teatro di una recente sessione di test dove il campione del mondo Pecco Bagnaia ha stabilito il nuovo record del tracciato.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Michele Serra, Roberto Burioni e Massimo Giannini sono tra gli ospiti fissi del programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Che comunque abbraccia anche alcune new entry per questa stagione come Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Il Castello delle cerimonie. Al Grand Hotel La Sonrisa Imma e Matteo celebrano il matrimonio di Anna e Luigi. Diventata mamma a soli 15 anni, è finalmente arrivato il momento di coronare la fiaba romantica, in un’ambientazione da favola.

I film di questa sera domenica 10 marzo 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2019, di Matteo Garrone, Pinocchio, con Federico Ielapi, Roberto Benigni. Le avventure di Pinocchio, il burattino creato da Geppetto e trasformato in bambino dalla Fata Turchina. Scapestrato e curioso, Pinocchio è vittima di due truffatori, il Gatto e la Volpe.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2012, di Rupert Sanders, Biancaneve e il cacciatore, con Kristen Stewart, Charlize Theron. Dopo la morte del re, sua figlia, la principessa Biancaneve (Kristen Stewart), viene segregata per anni in una torre dalla matrigna Ravenna (Charlize Theron). Quando la ragazza riesce a fuggire, la regina, invidiosa della bellezza della figliastra, ordina al cacciatore Eric (Chris Hemsworth) di ucciderla.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A man apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Brian Helgeland, 42, con Chadwick Boseman, Harrison Ford. La storia di Jackie Robinson, stella del baseball. Il campione afroamericano infranse le barriere razziali della Major League americana, giocando nella finali dei Brooklyn Dodgers.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Guido Chiesa, Belli di papà, con Diego Abatantuono, Matilde Gioli. Il vedovo Vincenzo, imprenditore di successo, decide di inscenare il fallimento della sua azienda per costringere i figli a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere.

Stasera in tv domenica 10 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2019, di Rian Johnson, Cena con delitto – Knives out, con Daniel Craig. Un ricco ed anziano romanziere viene trovato morto nella sua villa dopo una grande festa. Sembrerebbe un suicidio, ma l’investigatore Blanc ha dei dubbi e interroga i familiari.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury road, con Tom Hardy. Dopo aver vendicato la morte della famiglia, Max lascia il corpo di polizia. Ma ora deve sopravvivere a dei feroci guerrieri che abitano in lande post-apocalittiche del Paese.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2022, di Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, con Florence Pugh. Alice e Jack vivono nella comunità utopica di Victory. All’apparenza tutto sembra perfetto, ma in realtà la felicità di tutti nasconde un sistema di valori poco edificante.