Scintilla La bellezza non è tutto, su NOVE lo show di Gianluca Fubelli: temi e carriera del comico

Giovedì 4 luglio, in prima visione su NOVE, è in onda Scintilla La bellezza non è tutto. Il programma è trasmesso dalle 21:20 circa.

Scintilla La bellezza non è tutto, prosegue il ciclo NOVE Comedy Club

Scintilla La bellezza non è tutto rientra negli spettacoli della collana intitolata NOVE Comedy Club. La rete ammiraglia del gruppo Discovery, infatti, propone, ogni giovedì sera, uno spettacolo firmato da alcuni dei comici più apprezzati del nostro.

La scorsa settimana, ad esempio, era in programmazione Gabriele Cirilli Live. Lo show ha faticato dal punto di vista degli ascolti, avendo convinto solamente 272 mila persone, per una share dell’1,7%.

Oltre che in televisione su NOVE, il format Scintilla La bellezza non è tutto è fruibile anche in diretta streaming e on demand, mediante l’applicazione Discovery+.

Di cosa parla lo spettacolo

Nel corso di Scintilla La bellezza non è tutto, il comico Scintilla, nome d’arte con il quale si fa chiamare Gianluca Fubelli, realizza uno spettacolo incentrato soprattutto sull’autoironia e sull’analisi della società moderna. Il protagonista, infatti, ostenta volontariamente i difetti e le imperfezioni dell’essere umano.

Una mossa decisamente controcorrente, che contribuisce ad incuriosire ed appassionare il pubblico. Inoltre, coinvolge gli spettatori presenti in teatro, dando vita a sketch esilaranti e dominati dall’improvvisazione.

Nelle circa due ore di show, in Scintilla La bellezza non è tutto è possibile riammirare alcuni dei personaggi che hanno contribuito a rendere popolare il comico. In primis c’è Romolo Prinz, con il quale ha spesso lavorato in televisione, soprattutto a Colorado. In seguito, torna il Giulio Cesare contemporaneo, una parodia dello storico dittatore dell’Antica Roma.

Scintilla La bellezza non è tutto, non si tratta del debutto su NOVE

Per Gianluca Fubelli, Scintilla La bellezza non è tutto non rappresenta il debutto sulla rete Discovery. Da qualche tempo, infatti, presenzia nel cast fisso del format Only Fun Comico Show, programma di successo trasmesso su NOVE e condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers, duo formato da Luca Peracino ed Andrea Pisani.

Scintilla ha acquisito grande popolarità a partire dalla fine degli anni ’90, quando è entrato a far parte del gruppo I Turbolenti, nel quale è rimasto fino al 2013. In seguito, ha lavorato nel ruolo di conduttore, in primis su TV8 con House of Gag, dove ha collaborato con Omar Fantini. Infine, a dimostrazione della versatilità di Scintilla, vi è il fatto che ha partecipato come attore a varie pellicole cinematografiche, tra cui Eccezzziunale veramete Capitolo secondo… me e Tutto molto bello.