Azzurro Storie di mare, il 27 luglio al via la quarta edizione: al timone confermato Beppe Convertini

Sabato 27 luglio, su Rai 1, è in onda la prima puntata della quarta edizione di Azzurro Storie di mare. Il format è visibile a partire dalle ore 12:00 circa. Ogni appuntamento ha una durata di 25 minuti.

Azzurro Storie di mare quarta edizione, il conduttore è Beppe Convertini

Non cambia il padrone di casa di Azzurro Storie di mare. La trasmissione, anche nella quarta edizione, è condotto da Beppe Convertini, al timone del format sin dalla prima puntata, andata in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato nel 2021.

Quello con Azzurro Storie di mare è l’ennesimo impegno televisivo per Convertini. Quest’ultimo, in queste settimane, è fra gli inviati di Eccellenze Italiane, nel quale ha il compito di visitare alcuni dei più bei borghi italiani. Da settembre, invece, torna in diretta tutti i fine settimana con Unomattina in Famiglia, programma di approfondimento che conduce insieme a Monica Setta e ad Ingrid Muccitelli.

Il viaggio fra le più belle coste italiane

Azzurro Storie di mare, nella quarta edizione, continua il viaggio intrapreso negli scorsi anni alla scoperta delle coste italiane. Il mare, d’altronde, è uno degli elementi fondamentali per il nostro paese. Oltre che grande attrazione turistica, le tante spiagge nostrane hanno rappresentato, da sempre, uno strumento molto utile per lo sviluppo economico.

La quarta edizione di Azzurro è formata da sette puntate inedite. In ognuna di esse, il conduttore si reca in una differente località italiana. Una volta qui, analizza i paesi affacciati sul mare, le tradizioni antiche e i mestieri storici locali. Inoltre, Convertini mostra le principali feste popolari e le sagre culinarie che animano le serate estive e che esaltano le ricette marinare.

Azzurro Storie di mare quarta edizione, tappe in Sicilia, Sardegna e Lazio

Durante la quarta edizione di Azzurro Storie di mare, il presentatore incontra gli abitanti delle zone visitate, per raccontare gli antichi mestieri locali. Con l’occasione, è proposto un focus su figure emblematiche come quelle del marinaio, del maestro d’ascia e del calafato, impiegato nella costruzione delle navi.

Nei sette appuntamenti di Azzurro, il conduttore Beppe Convertini raggiunge la Sicilia e la Sardegna. Nelle principali isole del nostro paese è raccolta la testimonianza di numerosi pescatori delle tonnare. Un approfondimento è dedicato a Ponza, isola del Lazio, dove ogni anno si celebra la Festa di San Silverio, santo patrono dell’atollo omaggiato con una suggestiva processione che si svolge via mare, a bordo delle barche dei pescatori. Infine, spazio al mondo della cucina, con le ricette dei piatti tradizionali, rigorosamente a base di pesce.