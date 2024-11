Linea Blu ed Azzurro Storie di mare, le puntate del 3 agosto: protagonista la Calabria

Sabato 3 agosto, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Blu. Il programma, che tiene compagnia al pubblico per tutta la bella stagione, è visibile dalle ore 14:00 circa.

Linea Blu 3 agosto, protagonista la Calabria

Linea Blu di domenica 3 agosto è condotto, come di consueto, da Donatella Bianchi. Al suo fianco torna Fabio Gallo, che invece ha il ruolo di inviato. L’appuntamento, oltre che in televisione, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play. Questa settimana, la grande protagonista è la Calabria.

In particolare, Bianchi e Gallo analizzano il versante jonico, con un itinerario che da Roccella Jonica arriva sino a Gerace. Si tratta di una zona ricca di bellezze naturali, a partire dalla Costa dei Gelsomini, contraddistinta per chilometri di mari cristallini e spiagge candide. La padrona di casa è a bordo di un peschereccio usato per la pesca del gambero rosso. A bordo dell’imbarcazione racconta i fondali del Mar Jonio, nel quale sono nascosti canyon e valli profonde. Un esempio di questo è rappresentato dalla fossa Calipso, situata a ben 5109 km di profondità.

Linea Blu 3 agosto, gli studi scientifici dell’Università della Calabria

Nel corso di Linea Blu del 3 agosto è dato ampio spazio a tale fossa, che per le sue condizioni particolari attira l’interesse di molti esperti, provenienti da tutto il mondo. Bianchi spiega che per raggiungere profondità di questo tipo è necessario utilizzare sistemi tecnologici avanzatissimi, proprio come quelli usati dall’Università della Calabria. I ricercatori dell’ente, da qualche tempo, mappano i fondali marini, aiutando il lavoro degli archeologi. La conduttrice, durante la puntata odierna di Linea Blu, si sposta a Monasterace, dove è ricordata l’antica colonia greca Kaulon, oggi parco archeologico molto importante. Infine, il viaggio di Bianchi si ferma all’interno della città Roccella Jonica.

Dalle 12:00 torna Azzurro Storie di mare con Beppe Convertini

Fabio Gallo, a Linea Blu, si reca in vari luoghi della Calabria praticando il fitwalking, particolare pratica sportiva che consiste in una camminata sostenuta. Dopo aver gustato una granita al bergamotto, agrume caratteristico della regione, si gode le note di un Festival Jazz che si svolge a Roccella Jonica da quarantatré anni.

Prima di Linea Blu, a partire dalle ore 12:00 di sabato 3 agosto, Rai 1 propone il secondo appuntamento stagionale di Azzurro Storie di mare. Al timone della trasmissione c’è Beppe Convertini. Ogni settimana, visita una differente zona costiera del nostro paese, scoprendo mestieri e tradizioni.