Vista Mare 2024, le tappe del programma di Federico Quaranta: fra le protagoniste la Campania

Domenica 11 agosto, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Vista Mare 2024. Al timone del programma c’è Federico Quaranta. Al suo fianco c’è l’inviata Diletta Acanfora.

Vista Mare 2024, la programmazione tv

Vista Mare 2024 è un format scritto da Gianluca Imparato, Francesco Maria Sciorio, Rosa Alvino, Gennaro Coppola e Federico Quaranta. I due produttori sono Gianmarco Ravo e Gennaro Coppola. Sono quattro le puntate che devono ancora andare in onda dell’edizione.

Esse sono proposte dalla rete ammiraglia della TV di Stato la domenica mattina, dalle 09:40 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Il golfo di Napoli e la Basilicata

Durante la puntata di Vista Mare 2024 trasmessa domenica 11 agosto è protagonista il golfo di Napoli. In particolare, è effettuato un viaggio alla scoperta di Partenope e dei Campi Flegrei. Con l’occasione, è proposto un focus sulla qualità di vita in tale zona colpita dal bradisismo, fenomeno che causa un continuo innalzamento ed abbassamento del suolo. È approfondita la conoscenza di Baia sommersa, oltre che il lavoro dei mitilicoltori, cioè gli allevatori di cozze. Ospite della puntata è lo scrittore Maurizio De Giovanni. Con l’inviata spazio al lavoro di artigianato basato sul riciclo del legno recuperato dal mare.

L’edizione 2024 di Vista Mare procede il 18 agosto, quando le telecamere raggiungono la Basilicata. In particolare sono mostrate le bellezze del mare della Lucania e sono raccontate le storie degli abitanti che, quotidianamente, si impegnano per valorizzare il territorio. Quaranta si ferma a lungo nel Fosso La Noce, parco che si estende per circa 43 ettari.

Vista Mare 2024, le ultime due puntate

Durante l’appuntamento del 25 agosto si torna in Campania, questa volta ad Ischia. Il padrone di casa testimonia la resilienza della popolazione di Casamicciola, che nei decenni ha dovuto fronteggiare disastrose alluvioni e forti scosse di terremoto. Sono visitati dei monumenti particolari, come le terme più antiche dell’atollo. Con Diletta Acanfora è analizzata l’arte dei fischivendoli, portata avanti da una famiglia che mischia il buonumore alla superstizione.

Infine, l’edizione 2024 di Vista Mare termina il 1° settembre. Quaranta saluta il pubblico da Soverato, in Calabria. Si tratta di una perla unica dello Ionio, dominata dalla presenza del mare. Il conduttore effettua un’immersione speciale e visita il relitto Capitan Antonio, piccolo mercantile affondato nel 1987. Inoltre, è proposto un focus sui maestri d’ascia e sul peperoncino locale.