Stasera in tv domenica 11 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 11 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest – Il racconto. Su Rete 4, il film con Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido.

Stasera in tv domenica 11 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Mina settembre 2, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola, “With a little help…”. L’aver contattato la madre di Viola costa caro a Mina (Serena Rossi), che viene sospesa e deve lasciare il consultorio. Domenico (Giuseppe Zeno) prova a farle riavere il lavoro, mentre Titti e Irene tentano di convincere l’Ordine degli assistenti sociali a riabilitare l’amica. A seguire, “Andare a vedere”. Il giorno di matrimonio di Titti si avvicina e le sue amiche non potrebbero essere più emozionate di così. Eppure qualcosa sembra turbare quel momento così perfetto; intanto Olga è tornata a casa, ma la storia che racconta non regge.

Su Rai2, alle 20.50, Sport: Olimpiadi di Parigi. L’ultima serata in diretta da Parigi è dedicata alla cerimonia di chiusura (tra i protagonisti Tom Cruise) e al bilancio di un’edizione molto discussa. Nel pomeriggio si assegnano le ultime medaglie, tra cui quelle del volley femminile e della pallanuoto maschile. I prossimi Giochi si svolgeranno a Los Angeles nel 2028.

Su Rai3, alle 21.10, l’attualità con Farwest – Il racconto. Salvo Sottile ripropone le inchieste più interessanti tra quelle realizzate nel 2024 dai suoi giovani inviati nei “far west” d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Il programma tornerà presto con nuove puntate, in onda in prima serata da venerdì 11 ottobre.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, 20 Mediaset

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. Nel piazzale antistante l’ingresso della villa di Yekta viene ritrovata una macchia di sangue. Pars chiede ad Eren di prenderne un doppio campione senza farsi notare. Stratagemma che in effetti gli aveva già consigliato Ilgaz (Kaan Urgancioglu), conoscendo la mancanza di scrupoli di Yekta.

Su Italia 1, alle 21.15, Calcio Coppa Italia: Torino Cosenza. Terza giornata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia (in esclusiva sulle reti Mediaset fino al 2027) con quattro partite.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Stasera le semifinali della 13° edizione che ha visto debuttare due nuovi giudici, Elettra Lamborghini e Khaby Lame, al fianco di Mara Maionchi e Frank Matano. In gara 16 talent, 12 scelti con i Selection Time e 4 con il Golden Buzzer.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. E’ Kuala Lumpur ad accogliere Francesco Panella per la ricerca del miglior ristorante italiano nella più grande città della Malesia e capitale della Federazione. Tra i voti, uno riguarda l’atmosfera e la prima impressione che suscita il locale.

Su 20 Mediaset, alle 20.35, Calcio Coppa Italia: Sampdoria-Como. Terza giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia (esclusiva Mediaset fino al 2027).

I film di questa sera domenica 11 agosto 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Dito Montiel, Boulevard, con Robin Williams, Roberto Aguire. Nolan Mack è sposato da tanti anni e ha un lavoro sicuro in banca. L’incontro con il giovane Leo, disadattato e con diversi problemi, lo porterà ad affrontare i suoi più intimi segreti.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 1995, di Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido, con Mel Gibson, Sophie Marceau. Scozia, XIII secolo: William Wallace (Mel Gibson) cresce con il cuore carico di odio nei confronti degli inglesi che gli hanno sterminato la famiglia. Una volta adulto, diventa un eroico condottiero, pronto a trascinare il suo popolo verso la guerra contro l’esercito di re Edoardo (Patrick McGoohan).

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1955, di Alfred Hitchcock, Caccia al ladro, con Grace Kelly, Cary Grant. John Robie, ex ladro di gioielli, è sospettato di alcuni furti avvenuti sulla Costa Azzurra. Per dimostrare la sua innocenza, decide di smascherare il vero colpevole.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Rodrigo Garcìa, Four good days, con Glen Close, Mila Kunis. Deb è una madre che in passato ha trattato duramente la figlia tossicodipendente Molly. Deciderà di aiutarla a riabilitarsi: sarà una sfida lacerante per entrambe.

Stasera in tv domenica 11 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Leonardo D’Agostini, Il campione, con Andrea Carpenzano. Il goleador Christian è ingestibile dal punto di vista disciplinare. Il presidente della Roma gli impone un po’ di disciplina incaricando il prof. Fioretti di prepararlo per l’esame di maturità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di Gus Van Sant, Will Hunting – Genio ribelle, con Matt Damon, Robin Williams. Boston. Un accademico del Mit scopre che fra gli addetti alle pulizie si nasconde un vero genio matematico: Will, un giovane con alle spalle un’infanzia durissima.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Michele Placido, Il cecchino, con Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz. L’ispettore Mattei è sulle tracce di una violenta banda di rapinatori. Ma, all’improvviso, un cecchino comincia ad uccidere i poliziotti. Inizia, così, una feroce caccia all’uomo.