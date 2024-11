CSI Vegas episodi Atomic City, Un caso per caso e L’arte della paura su Rai 2: trama e cast

Lunedì 19 agosto, su Rai 2, sono in onda gli episodi Atomic City, Un caso per caso e L’arte della paura di CSI Vegas. Quelli visibili oggi sono rispettivamente il sesto, il settimo e l’ottavo episodio della terza stagione.

CSI Vegas Atomic City, regista e dove è girata

Girata ed ambientata nella città di Las Vegas, la serie è una produzione originale di CBS Studios, Jerry Bruckheimer Television e Trace Pictures. L’ideatore della fiction è Jason Tracey. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Tom Camarda, Erin Feeley, Gina Lamar, Ruben Garcia, Omar Madha e Kenneth Fink. Gli sceneggiatori che hanno scritto la trama, invece, sono Marisa Tam, Jason Tracey, Craig O’Neill, Dave Metzger, Gabriel Ho, Safia M. Dirie, Ryan Lee e Camille D’Elia.

CSI Vegas Atomic City, la trama

Nel corso di Atomic City di CSI Vegas, i protagonisti devono lavorare ad un caso molto pericoloso. Le forze dell’ordine, infatti, devono intervenire all’interno di una abitazione, dove sono stati rinvenuti i corpi privi di vita di un padre e di suo figlio. Dai primi esami effettuati sui cadaveri, la causa di morte sembra essere attribuibile ad una inspiegabile fuga di radiazioni. Gli inquirenti, nel portare avanti le indagini, devono essere molto prudenti, per evitare di subire gli effetti della radioattività.

In seguito, dalle 22:00 circa, parte l’appuntamento intitolato Un caso per caso. In esso, in città si sono consumati due omicidi nel giro di poco tempo. Il primo è avvenuto all’interno di una sauna, mentre la vittima del secondo è stata assassinata in un bosco. In apparenza, le due vicende non sono collegate. Le forze dell’ordine, dopo i primi accertamenti, notano però che i casi hanno diversi elementi in comune.

L’arte della paura, la trama

La serata con CSI Vegas di lunedì 19 agosto termina con l’episodio L’arte della paura. La squadra dà la caccia ad un assassino che si diverte a comporre, con i corpi delle proprie vittime, delle macabre sculture. I detective fanno di tutto per fermare il prima possibile il killer, per evitare che possa uccidere ancora.

CSI Vegas Atomic City, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante CSI Vegas 3, visibile su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.