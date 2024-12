Linea Verde Estate, la puntata del 1° settembre: le Marche, fra terra e mare

Domenica 1° settembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate. La versione estiva del noto format, giunta alle puntate finali, è trasmessa dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde Estate 1° settembre, le Marche

Al timone di Linea Verde Estate di oggi, domenica 1° settembre, ci sono Peppone Calabrese ed Angela Rafanelli. L’appuntamento, oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. La protagonista della giornata è la regione Marche.

I padroni di casa percorrono un itinerario che parte da Porto San Giorgio e che arriva fino a Montegranaro. In primis, in sella ad una bicicletta, è raggiunto un sentiero che costeggia il fiume alla scoperta della Val d’Aso, territorio a forte vocazione agricola, e del mulino fortificato di Sisto. I conduttori fanno una tappa a Pedaso, dove propongono un focus sul nuovo Presidio Slow Food delle Marche, ovvero la cipolla rossa piatta. Essa è caratterizzata all’esterno per colore rosso acceso, all’interno per il bianco candido interno e, soprattutto, per la tipica forma appiattita.

Il borgo medievale di Petritoli

Il viaggio di Peppone e Rafanelli, a Linea Verde Estate, prosegue fra le meraviglie di Petritoli. Quest’ultimo è un borgo noto per essere molto antico, risalente addirittura all’anno 1000. Tante le bellezze risalenti all’epoca medievale, fra cui la Torre del Municipio e la Porta dei Tre Archi. Qui è incontrato Giancarlo, grazie al quale è ripercorsa la lunga storia dell’azienda Fabiani. Si tratta di un’antica stamperia, che all’interno conserva i macchinari del 1800, ancora funzionanti.

A Campofilone, i presentatori si cimentano, con le signore del posto, nell’arte della preparazione dei maccheroncini. Si tratta di una pasta lunga e molto sottile, che nel 2012 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di prodotto IGP, ovvero Indicazione Geografica Protetta. Tale alimento si prepara rigorosamente con la semola e per ogni chilo sono necessarie ben dieci uova.

Linea Verde Estate 1° settembre, la filiera della cozza italiana

Nel corso di Linea Verde Estate di oggi è abbandonata momentaneamente la terra ferma per andare a largo di Porto San Giorgio. Qui c’è Leonardo, miticoltore che parla della filiera di produzione per l’allevamento della cozza italiana. Si tratta del prodotto più diffuso nel nostro paese, che riempie i mercati di tutta Italia, da nord a sud. Il gran finale dell’appuntamento è presso Montegranaro, cittadina che conta poco più di dodicimila abitanti. Tra le vie del paese è centrale la musica, grazie alle note di uno swing all’italiana.