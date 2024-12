L’autunno arriva prima in televisione: Rai, Mediaset e la corsa a chi inizia prima la stagione 2024-2025

Le principali emittenti televisive italiane hanno annunciato le date nelle quali iniziano i programmi della stagione 2024-2025. Quel che emerge è una tendenza ad anticipare l’autunno, con vari show che partono quando, di fatto, si è ancora nel pieno della bella stagione.

Stagione 2024-2025 quando iniziano i programmi, Stefano De Martino anticipa tutti

La prima data da segnare in calendario è lunedì 2 settembre. Il protagonista è Stefano De Martino, atteso nuovo conduttore di Affari Tuoi. Il game show, quest’anno, ha subito numerose novità, a partire proprio dal padrone di casa, che ha l’onere di sostituire Amadeus.

Forse per abituare il pubblico a tale cambiamento, la TV di Stato ha optato per anticipare tutti, permettendo alle prime puntate di non avere controprogrammazione. Gli altri titoli dell’access prime time, d’altronde, iniziano circa due settimane dopo. Domenica 22 settembre dovrebbe debuttare Amadeus su NOVE con Chissà chi è. Ventiquattro ore più tardi, il 23/09 su Canale 5, tocca a Striscia la Notizia!.

Il resto del daytime Rai parte il 9 settembre

Stefano De Martino con Affari Tuoi è l’unico volto Rai ad anticipare l’inizio della stagione. Il resto del daytime, infatti, torna lunedì 9 settembre. Stiamo parlando di Unomattina, Storie Italiane, È sempre mezzogiorno, La Volta Buona e La Vita in Diretta. Nel preserale, come è noto, Reazione a Catena rimane fino al 2 novembre, quando poi passa il testimone a Marco Liorni con L’Eredità.

Anche Rai 2 e Rai 3 accendono il loro palinsesto autunnale 2024-2025 il 9 settembre. Su entrambe le reti tornano Agorà, ReStart ed Elisir, oltre ad I Fatti Vostri, Ore 14 e BellaMa. I principali show del weekend su tutte e tre le reti partono nel fine settimana del 13/14 settembre, eccezion fatta per Agorà Weekend e Mi Manda Rai 3 che iniziano il 7/09 e per O Anche no, Timeline e Rebus che, invece, prendono il via l’8 settembre.

Un capitolo a parte merita Mediaset. Il Biscione, per la stagione 2024-2025, ha scelto di anticipare di una settimana la concorrenza Rai, facendo partire varie produzioni del daytime dal 2 settembre. In tale data, infatti, tornano Mattino Cinque con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, oltre a Mattino Quattro con Panicucci-Poletti e Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino.

Tutti loro, dunque, vanno in onda per una settimana senza la controprogrammazione autunnale della Rai. Sempre il 02/09, su Rete 4 l’access prime time 4 di Sera, in estate guidato da Poletti e Barra, cambia conduttore ed accoglie Paolo Del Debbio. Gli altri show del daytime, infine, tornano dal 9 settembre, fra cui i sempre molto attesi Forum ed Uomini e Donne.

Infine, su La7, tutti i talk del daytime partono il 9 settembre. In tale data tornano Omnibus, Coffee Break, L’Aria che tira, Tagadà, C’era una volta il Novecento ed Otto e mezzo.