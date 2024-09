Linea Verde Italia e Linea Blu Discovery, le puntate del 14 settembre: protagonista Trento

Sabato 14 settembre, su Rai 1, è in onda la prima puntata stagionale di Linea Verde Italia e Linea Blu Discovery. Il primo format, al debutto sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è visibile dalle 12:30. Il secondo, riconfermato dopo i buoni ascolti dell’anno scorso, è trasmesso dalle 14:00.

Linea Verde Italia 14 settembre, la nuova trasmissione di Elisa Isoardi e Monica Caradonna

Linea Verde Italia, al via il 14 settembre, è il nuovo programma di Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Il format sostituisce Linea Verde Life, nei palinsesti di Rai 1 la scorsa stagione e guidato sempre dalle due presentatrici. Con la nuova trasmissione, ogni settimana ci si reca in una particolare città del nostro paese, per raccontare i progetti e le innovazioni nel campo della sostenibilità ambientale. La tappa della puntata odierna è Trento.

Linea Verde Italia 14 settembre, l’altopiano di Pinè

Isoardi e Caradonna, in Linea Verde Italia del 14 settembre, propone un focus su quella che è una terra di confine. Il pubblico, qui, ha in primis la possibilità di conoscere tutti i segreti relativi all’utilizzo dell’idrogeno. Tale sostanza è sempre più uno strumento utile per affrontare al meglio la transizione ecologica. La tappa seguente è nell’altopiano di Pinè, per capire in che modo i boschi possono darci una mano per affrontare il riscaldamento globale. Le telecamere entrano all’interno del MUSE, innovativo Museo delle Scienze.

In Val di Non si parla del progetto delle cosiddette celle frigorifere naturali, che sono utilizzate per conservare meglio e più a lungo le mele. A San Michele all’Adige, invece, è mostrato il processo che trasforma i mozziconi di sigaretta in strumenti per la salvaguardia dell’ambiente. Infine, a Castello di Buonconsiglio e a Castel Toblino sono omaggiati i vescovi che hanno reso grande Trento.

Fabio Gallo e Giulia Capocchi in Sardegna

Linea Blu Discovery, giunto alla seconda edizione, è guidato da Fabio Gallo e Giulia Capocchi, protagonisti di un viaggio alla scoperta della pesca italiana. Nella puntata del 14 settembre, Gallo è a Portoscuso, paese nel Sulcis, nella Sardegna centro-occidentale. Lo sviluppo di tale comunità è legato a quello delle tonnare, che oggi si sono innovate per rispondere agli standard di sostenibilità, selettività e rispetto della risorsa ittica. Capocchi, invece, è in Sicilia, a Sciacca. A bordo di un peschereccio, si cimenta nell’attività della pesca a strascico e racconta la pulizia dei mari dai rifiuti antropici mediante la progettualità di Federpesca. Sia Linea Verde Italia che Linea Blu Discovery sono fruibili anche in streaming su Rai Play.